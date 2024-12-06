Война Тысяча семнадцатый день. Российские войска подошли вплотную к южным окраинам Покровска Донецкой области

Разрушенный автомобиль в поле между Мирноградом и селом Новоалександровка недалеко от линии фронта под Покровском. Ноябрь 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Российские военные заняли Новопустынку и пошли по трассе к Покровску

Российские войска захватили поселок Новопустынка в Покровском районе Донецкой области, сообщил в ночь на 6 декабря украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины.

Новопустынка расположена на дороге Покровск — Великая Новоселка, поселок находится в 10 километрах от Покровска.

Как свидетельствуют видеозаписи, после захвата Новопустынки ВС РФ продвинулись на три километра к Покровску и достигли южных окраин поселка Шевченко, закрепившись в пяти километрах от Покровска. Украинские военные говорят, что российские силы приступили к штурму села Новотроицкое, расположенного возле Новопустынки.

Министерство обороны РФ не комментировало сообщения о взятии Новопустынки. Во время брифинга 6 декабря представитель министерства заявил, что подразделения группировки войск «Центр» заняли село Пустынка, о чем украинские источники сообщали в конце ноября.

Российские войска с начала осени находятся возле восточных окраин Покровска.

Мир

Администрация президента США перед уходом Джо Байдена из Белого дома разработала стратегию усиления военной позиции Украины, которая предусматривает «лавинообразную» военную помощь. Об этом сообщила газета The Guardian, ссылаясь на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Салливан 5 декабря провел переговоры с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, встреча продолжалась более часа. Салливан пообещал, что США к середине января предоставят Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники. Ранее на этой неделе США объявили, что выделят Украине военную помощь в размере 725 миллионов долларов — это крупнейший пакет с апреля.

Кроме того, США пообещали, что помогут Киеву в кадровом вопросе, предполагается, что новобранцев будут готовить на объектах за пределами Украины. Другие подробности об этом не приводятся. США готовятся в ближайшие недели ввести масштабные санкции против России, а также выделить Украине кредит на 20 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных активов РФ. Вашингтон идет на такие меры, пишет The Guardian, чтобы помешать России проводить военные операции и усилить позиции Украины за столом переговоров.

Глава офиса президента Украины во время визита в Вашингтон на этой неделе встретился как с представителями уходящей администрации президента, так и с командой избранного президента Дональда Трампа. В офисе президента Украины заявили, что Ермак встретился с филантропом Уильямом Альбертом Акманом, бизнесменами, конгрессменами и представителями Демократической партии США.

Что готовит команда Трампа по Украине

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок

Что готовит команда Трампа по Украине

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок

Война глазами читателей «Медузы»

Наталья (Киев) Из Киева за 1115 дней не уезжала ни разу. И не уеду. Здесь я родилась. Здесь я и умру. Если россияне зайдут, буду оказывать сопротивление. Мне 63 года. Оружие куплю, любой ценой.

Ольга (Новосибирск) Сначала был шок. Потом, когда случилась беда в Буче, мне казалось, что я горю заживо. Это было чувство, похожее на стыд, только в тысячи раз сильнее. Мне хотелось бежать и умолять о прощении каждого украинца, каждого! Потом была пустота внутри и понимание, что все происходящее — и моя вина тоже. Я никогда не голосовала за действующую власть, я отдавала свой голос другим кандидатам, но, видимо, этого было мало. В то же время я понимала, что идти на митинги — это бессмысленно: посадят и заставят работать на войну, шить какой-нибудь камуфляж для солдат. Мне совершенно не с кем было поделиться своими мыслями, я сейчас впервые их пишу. Когда я думаю о будущем, я знаю одно: справедливость восторжествует. И нам придется платить по счетам, восстанавливать то, что разрушили. Так же, как когда-то пленные немцы строили дома и дороги в советских городах. Вот только погибших не вернешь. Хорошо, что родители не дожили до нашего времени и не видят этот позор и варварство.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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