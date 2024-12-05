Война Тысяча шестнадцатый день. Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны

Мемориал павшим украинским военным на майдане Незалежности в Киеве, ноябрь 2024 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина и мир

Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел в Вашингтоне переговоры с командой Дональда Трампа, «стремясь сгладить серьезные разногласия в вопросе урегулирования российско-украинской войны еще до вступления в должность избранного президента».

В переговорах участвовали Майк Уолц, предложенный на пост советника по нацбезопасности, Кит Келлог, претендующий на пост спецпосланника по России и Украине, а также избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. По словам источников издания, Ермак приехал в США, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа.

WSJ пишет, что Украина, «истощенная почти трехлетней войной», планирует заявить, что готова к миру. «Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает ни интересам США, ни интересам Украины», — сказал источник, знакомый с планами Киева.

Кит Келлог на встрече с Андреем Ермаком заявил, что поддерживает усилия администрации действующего президента США Джо Байдена, которая пытается спешно поставить оружие Украине. По мнению Келлога, это даст Трампу рычаги давления на Россию в переговорах об урегулировании конфликта. При этом команда Трампа «не проявила особого интереса» к тому, что Украина настаивает на членстве в НАТО и рассматривает это как важную гарантию своей безопасности от будущей российской агрессии.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «горячая фаза» войны может быть завершена, если в НАТО войдет украинская территория, контролируемая Киевом. По словам Зеленского, Киев готов пытаться вернуть территории, оккупированные Россией, дипломатическим, а не военным путем. По данным источников Reuters и Deutsche Welle, среди 32 членов НАТО нет «никаких признаков» консенсуса, чтобы пригласить Украину в альянс в ближайшее время. В МИД Украины заявили в письме членам альянса, что не согласны «ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО».

После того, как Дональд Трамп вступит в должность президента, ему предстоит решить, продолжать ли американскую военную помощь Украине. Как пишет WSJ со ссылкой на чиновников, Байден ускорил поставки оружия Украине, но до окончания срока его полномочий США не смогут передать Украине всю утвержденную военную помощь.

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Россия

Потери России в войне в ноябре 2024 года достигли рекордного уровня, заявила британская разведка

Военная разведка Великобритании сообщила в своем ежедневном обзоре, что, согласно данным Генштаба ВСУ, среднесуточные потери российской армии (как убитыми, так и ранеными) в ноябре достигли нового максимума. В среднем армия РФ теряла 1523 человека в день. При этом 28 ноября впервые зафиксировали более двух тысяч боевых потерь — 2030 человек за сутки. Боевые потери России, говорится в обзоре, обновляют максимум третий месяц подряд.

«Ноябрь 2024 года, вероятно, стал самым разорительным месяцем войны для России — Генштаб Украины сообщил о 45 680 потерях. В октябре 2024 года зафиксировали 41 980 российских потерь», — говорится в обзоре Минобороны Великобритании. В ведомстве отметили, что общие потери российских войск растут пятый месяц подряд.

Британская военная разведка связала высокий уровень российских потерь с тем, что ВС РФ наращивает темп своих наступательных операций. Авторы обзора отмечают, что Россия пытается усилить давление на украинские рубежи, стремясь оттеснить ВСУ на нескольких участках фронта, включая Курск, Купянск, Торецк, Покровск и Великую Новоселку.

«В декабре 2024 года, несмотря на наступление зимы, количество потерь в российских войсках, скорее всего, и дальше будет превышать 1000 человек в день, а пехотные атаки будут продолжаться на нескольких направлениях», — добавили авторы обзора.

Потери российской армии с марта 2022 года по ноябрь 2024-го. Минобороны Великобритании подготовило график на основе данных Генштаба ВСУ Министерство обороны Великобритании

Война глазами читателей «Медузы»

Лана (Харьков) Вначале я не могла понять, как все это возможно?! Все видела своими глазами и не верила. С Харькова не выезжала. Вернее выезжала 18 марта 2022 на неделю. Страшно стало до жути… Был сильный обстрел города. Этот свист чего-то летящего, а потом взрывы, запах гари… Разбитая легковая машина, кровь, части тела человека… Моя психика не выдержала, и я с сыном и кошкой рванула на вокзал и на эвакуационном поезде мы уехали на запад Украины. А там я вдруг поняла, что не знаю, как выживать. В Харькове у меня жилье, работа… Уехать в Европу я не могла, это означало бы оставить сына. И мы ровно через неделю вернулись. Я пошла работать, сын — волонтерить. Страшно было? Да! Я работаю в аптеке, столько всего слышала каждый день! Жили без света, воды, первые не ходил общественный транспорт. Но мы как-то приспособились. Я сдала на права, продолжаю работать. Сейчас легче в бытовом плане. Наверное, потому что привыкли.

Что я чувствую сейчас? Усталость, безысходность. Я живу и не знаю, что будет завтра, день прошел и ладно, я не свободна. Меня угнетает невозможность уехать, страх за сына. Удивительно, я больше не боюсь взрывов, а вот не успеть вернуться домой до комендантского часа боюсь. А еще я чувствую злость… На русских, потому что не понимаю их равнодушия и жестокости. На наших, потому что не смогли это остановить. Смешно, русские… наши. Все мои родственники живут в России. За три года ни одного слова от них.

Я живу надеждой, что это все скоро закончится. Единственное, чего я хочу — чтобы мы выжили!

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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