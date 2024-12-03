Война Тысяча четырнадцатый день. НАТО пока не готово пригласить Украину в альянс. Киев не согласен на другие «суррогаты»

Семья эвакуируется из села Елизаветовка в Гродовской общине Покровского района Донецкой области. Украина, ноябрь 2024 года Liberova Vlada / Libkos / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

В НАТО «нет консенсуса» для приглашения Украины в альянс. Киев не согласен на другие гарантии

Среди 32 членов НАТО нет «никаких признаков» консенсуса, чтобы на ближайшей встрече министров иностранных дел принять решение пригласить Украину в альянс, сообщили Reuters и Deutsche Welle, ссылаясь на дипломатические источники. «Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен», — сказал высокопоставленный дипломат.

Встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Брюсселе 3 и 4 декабря. Украинская делегация, как ожидается, поднимет вопрос о приглашении в альянс на заседании Совета НАТО — Украина в рамках министерской встречи 3 декабря.

По словам американского чиновника, встреча глав МИД стран НАТО будет направлена на увеличение поддержки Украины, чтобы она имела максимально сильную позицию в 2025 году перед началом возможных переговоров.

МИД Украины заявил, что откажется от любых гарантий, альтернативных членству в НАТО. «Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является лишь полноправное членство Украины в НАТО», — заявили в министерстве.

«Имея за плечами горький опыт , мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — добавили в украинском МИДе.

Украина и Россия

Украинским военным приказали удерживать позиции в Курской области до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025-го

Об этом украинские военные, находящиеся на территории РФ, рассказали BBC News. «Главная задача, стоящая перед нами, — удержать максимум территории до инаугурации Трампа и начала переговоров. Чтобы потом обменять ее на что-то. Никто не знает, на что», — сообщил один из украинских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в ноябре, что Владимир Путин хочет вытеснить украинскую армию с территории Курской области до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, чтобы «продемонстрировать, что он контролирует ситуацию».

Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области в августе 2024 года. Как утверждал источник Reuters в Генштабе ВСУ, максимально Украина контролировала в Курской области около 1376 квадратных километров, но затем Россия отвоевала часть населенных пунктов — к 23 ноября ВСУ удерживали около 800 квадратных километров территории.

Война глазами читателей «Медузы»

Олег (Киев). Я не справляюсь с ситуацией. Хотя у меня в чем-то привилегированное положение. А именно удаленная работа с доходом, который позволяет входить в топ 10% населения планеты.

Родители остались на оккупированной территории Луганской области. Хотя область почти вся оккупирована. Сам я переехал из Луганска в Киев еще в 2014 году, когда пришли «освободители». Они даже не знали, как открывается паспорт, когда проверяли документы (украинский национальный паспорт открывается вертикально). Они расстреляли семью у нас под окнами, потому что подумали, что . Они убили моего знакомого по доносу от соседей. Когда переехал в Киев, мне задавали вопрос, почему я не остановил то, что переросло в ? А я и сам не знаю.

Сейчас я не понимаю, какое будущее может быть у меня. У моих детей. Живу одним днем. День прошел — уже хорошо. Точнее никак.

Почти ежедневные воздушные тревоги. То «Шахеды», то ракеты. Хотя последних в последнее время меньше в Киеве. Статистически я понимаю, что умереть от того, что запустили ракету на Киев, гораздо маловероятнее, чем быть «завербованным ». У меня по состоянию здоровья непригодность. Но никуда не обращался, чтобы подтверждать, так как нужны все, у кого есть две руки, две ноги и два глаза.

Часто доначу в разные фонды, но еще чаще — знакомым или знакомым знакомых, которые служат в конкретных местах. Чем-то это напоминает какое-то Средневековье, когда рыцари себе сами обеспечивали снаряжение. Был эпизод, когда собирали знакомого знакомого: покупали легкие керамические пластины и другую снарягу. А случайный осколок снаряда попал в неприкрытый бок во время первого боевого задания… И нет человека.

Кто еще не служит — не хотят служить. Некоторые сидят неделями дома и не выходят на улицу. Хотя пророссийски настроенных в моем окружении нет. Скорее наоборот. Но война — непростая штука.

Из мелких неприятностей — отключение света. И в моем случае это 23-й этаж, и без электричества нет воды, отопления, лифтов, еду не приготовить (дом без газа). Аккумуляторов/пауэрбанков хватает на освещение по квартире и интернет с гаджетами. Такой себе киберпанк, когда доступ к знаниям всей цивилизации есть, а воды в кране помыть руки — нет.

Часть знакомых разъехались по миру до начала войны, или уже во время (за деньги). Пишут, что непросто там.

Да и тут непросто. Но мелкие бизнесы продолжают открываться и тут. Каждую неделю то кофейня откроется недалеко, то магазинчик поменяет владельцев. Кто-то верит в хорошее. Или барахтается, пытаясь выжить.

Как все закончится, я не знаю. И уже даже не верю. Так как любой расклад — уже потери. Уже большое количество потерь, которые не восполнить. Уже ребенок кричит «Тревога!» и идет прятаться. Уже слово «ракета» ассоциируется не с покорением космоса и прогрессом, а с опасностью и тем, что «может быть громко» (сбитие или прилет рядом).

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Что происходило 2 декабря

Война Тысяча тринадцатый день. Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским — через две недели после звонка Путину. В Минобороны РФ заявили о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в войне

Что происходило 2 декабря

Война Тысяча тринадцатый день. Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским — через две недели после звонка Путину. В Минобороны РФ заявили о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в войне