Дом в Тернополе, поврежденный в результате атаки в ночь на 2 декабря 2024 года. Один мирный житель погиб. Местные власти возложили ответственность за атаку на войска РФ The State Emergency Service of Ukraine in Ternopil region / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Олаф Шольц впервые за два года приехал в Киев и пообещал новые поставки оружия. Предполагается, что он обсудит с Зеленским завершение войны и вступление Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 декабря приехал в Киев. Визит заранее не анонсировали из соображений безопасности — столица Украины регулярно подвергается обстрелам.

«Я хочу здесь на месте ясно заявить, что Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе. Мой визит — знак солидарности со страной, которая уже более тысячи дней героически защищается от беспощадной российской агрессии. Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем, и делаем то, что говорим», — заявил канцлер ФРГ.

По приезде Шольц пообещал, что до конца года Германия (как отмечает Deutsche Welle, «второй по важности» поставщик оружия Украине после США) выделит новый пакет военной помощи на 650 миллионов евро. В него, уточнили в Минобороны ФРГ, войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1 и ударные беспилотники.

В Киеве Шольц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, вместе они посетили один из госпиталей, где проходят лечение раненые солдаты ВСУ.

Олаф Шольц и Владимир Зеленскийосматривают новые украинские беспилотники Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Шольц и Зеленский навещают украинских военных, попавших в госпиталь после ранения на фронте Пресс-служба президента Украины / AFP / Scanpix / LETA Шольц и Зеленский посетили народный мемориал убитым военным на Майдане Незалежности Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Der Spiegel полагает, что одной из тем встречи Шольца и Зеленского станут возможные переговоры по прекращению российско-украинской войны. Среди причин, почему лидеры двух стран будут говорить об этом, издание называет опасения как Берлина, так и Киева, что избранный президент США Дональд Трамп может попытаться диктовать условия завершения боевых действий без учета мнения Украины и стран Европы.

Ранее канцлер ФРГ уже обсуждал войну в Украине в беседах с лидерами США, Франции и Великобритании. 15 ноября Шольц впервые за два года провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. В правительстве Германии сообщали, что канцлер призвал Путина прекратить российскую агрессию против Украины и вывести с ее территории войска РФ. В Кремле заявили, что в ходе разговора произошел «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». По информации Reuters, Зеленский отговаривал Шольца от разговора с Путиным.

Зеленский, пишет Deutsche Welle, во время разговора с Шольцем, вероятно, поднимет тему вступления Украины в НАТО. Недавно канцлер ФРГ заявил, что пока Украина воюет, пригласить ее в альянс невозможно. В свою очередь Зеленский в одном из последних заявлений допускал, что «горячую фазу» войны с Россией можно завершить, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята «под зонтик НАТО».

В Кремле следят за новостями о ходе визита Щольца в Киев, но особых ожиданий у Москвы от этой поездки нет, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Путин никаких посланий Зеленскому через Шольца не передавал.

В Германии визит Шольца в Киев рассматривают еще и под углом начинающейся кампании по выборам в бундестаг. Политики из оппозиционной партии христианских демократов раскритиковали поездку канцлера, назвав ее «безответственным предвыборным маневром», пишет Deutsche Welle. Критике Шольца подвергли в том числе после его предвыборной речи. В ней он заявил, что риторика его соперника, кандидата в канцлеры от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца (в частности, с призывами поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus) угрожает безопасности Германии и провоцирует Россию. «Вы не можете играть в русскую рулетку с безопасностью Германии», — говорил Шольц.

«Тот факт, что Олаф Шольц все еще имеет смелость ехать в Киев после своей отвратительной предвыборной речи, в которой он использовал Украину для своей кампании запугивания, является, вероятно, самым примечательным моментом в этом визите», — заявил представитель Свободной демократической партии Флориан Тонкар.

Россия

В Минобороны РФ заявили, что в полках резерва подготовили 300 тысяч контрактников для участия в войне с Украиной

Более 300 тысяч человек прошли обучение в полках резерва, готовящих контрактников для участия в войне с Украиной, заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев. Статью военного об итогах боевой подготовки за 2024 год опубликовал журнал «Красная звезда».

«Созданная система подготовки доказала свою эффективность. Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции ( ). Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обу­чили свыше 300 тысяч военнослужащих», — заявил Бувальцев.

Из статьи до конца не ясно, за какой срок подготовлено такое количество военнослужащих. Вероятно, речь идет только про 2024 год.

По словам Бувальцева, в процессе обучения военнослужащих внимание акцентировано на индивидуальной подготовке. В статье утверждается, что особую актуальность «в условиях последовательного наступательного продвижения наших войск» приобрела подготовка штурмовых подразделений.

В октябре 2023 года возглавлявший тогда Минобороны Сергей Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков, пополняемых контрактниками, для каждой группировки войск на войне в Украине. Позже Шойгу уточнял, что подходы по формированию резервов были пересмотрены — и теперь резервный полк есть в каждой армии. По его словам, только в 2023 году более 335 тысяч человек отправились служить по контракту и в добровольческие формирования. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев летом 2024-го говорил, что с начала года контракты на военную службу заключили почти 200 тысяч человек.

Постоянный набор на войну с Украиной контрактников и добровольцев позволяет российским властям обеспечить фронт людьми и избежать новой волны мобилизации (напоминаем, она все еще не завершилась). Выплаты контрактникам постоянно повышают — в некоторых российских регионах единовременная выплата уже составляет несколько миллионов рублей. При этом тех, кто уже оказался на войне, со службы не отпускают — даже несмотря на ранения.

Вот несколько таких историй

«Уволиться теперь можно, только если у тебя нет двух рук, двух ног или головы» Российских контрактников уже два года не отпускают из армии — даже если они тяжело ранены и не хотят воевать. Вот как устроена эта система

Вот несколько таких историй

«Уволиться теперь можно, только если у тебя нет двух рук, двух ног или головы» Российских контрактников уже два года не отпускают из армии — даже если они тяжело ранены и не хотят воевать. Вот как устроена эта система

Война глазами читателей «Медузы»

Анна (Вена, ранее Калининград). Я ощущаю себя, как будто стою на середине натянутого моста над пропастью — уже много лет. Этот мост соединяет две стороны моей жизни, две части моей семьи, два мира, которые все больше отдаляются друг от друга. Мои родители родом из Украины, в молодости они переехали в Россию и остались там жить. Я не могу обсуждать с ними или с родственниками в Украине то, что происходит. Война разрывает семьи, создавая между близкими людьми стены молчания.

Когда меня спрашивают, откуда я, я обычно отвечаю, что из России. Но если замечаю негативную реакцию, добавляю: «Мои родители из Украины». Каждый раз я вижу растерянность в глазах собеседника — люди не знают, как реагировать. В этот момент я чувствую, что снова балансирую на этом мосту, подстраиваюсь, чтобы дать «безопасный» ответ.

Я всегда верила в мирное решение любых проблем. Но сейчас, глядя на свою семью, я вижу, как страх лишил моих родителей возможности общаться со своими родственниками. Они боятся — боятся последствий, боятся сказать лишнее. Этот страх стал частью их жизни.

Родители говорят, что Европа меня изменила. Это действительно так, и я безумно этому рада. Жизнь и учеба в другой стране помогли мне стать самой собой. Здесь я могу открыто выражать свое мнение и не бояться, что за это меня заберут в тюрьму. А когда я приезжаю в Россию, это чувство исчезает — страх возвращается. Я боюсь сказать что-то «не то».

Жить в постоянном страхе — ненормально. Быть в плену своих слов и мыслей — это не жизнь. Само существование системы, где страх управляет людьми, ненормально. И это особенно поражает, если задуматься, как далеко мы продвинулись. Мы живем в эпоху технологий: летаем на самолетах, пользуемся искусственным интеллектом, совершаем невероятные открытия. Но при этом войны все еще продолжаются. Во многих странах люди страдают, и о многих из этих конфликтов мы даже не знаем.

Иногда кажется, что страх и безразличие стали заразной болезнью. Люди боятся думать, боятся задавать вопросы. Они просто существуют, чтобы не выделяться, чтобы «не было хуже». Но разве это не самая страшная форма рабства? Когда клетки невидимы, и ты даже не осознаешь, что находишься в плену? Страх — это не норма. Мне хочется верить, что человечество однажды научится жить без страха, без войн, без ненависти.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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