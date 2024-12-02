Шольц впервые за два с половиной года приехал в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство DPA.

Это первый визит канцлера ФРГ в Украину за два с половиной года. Последний раз Шольц посещал Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Нынешний визит Шольца в Украину не анонсировался.

Приехав в Киев, канцлер заявил, что Украина более тысячи дней «героически защищается от беспощадной российской агрессии». Он отметил, что Германия «остается самым решительным сторонником Украины в Европе». «На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дополнительной военной помощи на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть поставлены в декабре», — приводит слова Шольца Der Spiegel.

15 ноября Олаф Шольц впервые за два года провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В правительстве Германии сообщали, что Шольц призвал Путина прекратить российскую агрессию против Украины и вывести с ее территории войска РФ. В Кремле заявили, что в ходе разговора произошел «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». По информации Reuters, Зеленский отговаривал Шольца от разговора с Путиным.

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