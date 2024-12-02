В Тернополе российский беспилотник атаковал жилой дом, известно об одном погибшем

В Тернополе при попадании российского беспилотника в жилой дом погиб один человек, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Негода.

Дрон попал в верхний этаж дома в одном из микрорайонов города, уточнил глава города Сергей Надал. После попадания начался пожар, огонь охватил квартиры на пятом этаже, а также частично на третьем и четвертом. По его словам, есть раненые, в том числе — тяжело. Их количество пока неизвестно.

Российские войска также атаковали беспилотниками другие регионы Украины. В Киевской области, по данным военной администрации, воздушная тревога ночью длилась 4,5 часа. ПВО, по предварительным данным, уничтожила около 20 дронов, сообщил глава администрации Сергей Попко. Разрушений и пострадавших, по его словам, нет.