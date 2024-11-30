Вид из разбитого окна на Авдеевский коксохимический завод. Российские войска захватили город Авдеевка Донецкой области в феврале 2024 года. Снимок сделан 25 ноября 2024-го Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Зеленский заявил, что «горячая фаза» войны с Россией может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория войдет «под зонтик НАТО»

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью британскому телеканалу Sky News.

В ходе беседы журналист Стюарт Рамзи попросил Зеленского прокомментировать сообщения СМИ о том, что одним из планов избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может стать согласие оставить часть украинских территорий под контролем России в обмен на вступление Украины в НАТО.

Ранее западные издания, в том числе Financial Times, сообщали, что для завершения войны в Украине обсуждается «германская модель». Она предполагает, что Киеву предложат вступить в НАТО без оккупированных территорий, которые она должна согласиться вернуть дипломатическим путем.

Что еще ждать Украине от президентства Дональда Трампа «Правильный сигнал для Путина — выступать с позиции силы. Байден делал все наоборот» Главное из интервью бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера (полная версия — в англоязычной «Медузе»)

Из интервью Зеленского Sky News следует, что для прекращения огня необходимо принять в НАТО территорию Украины, которая находится под контролем киевских властей.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под зонтик НАТО территорию Украины, которую мы контролируем. Мы должны сделать это быстро. И затем Украина сможет вернуть оккупированные территории дипломатическим путем», — сказал Зеленский.

По его словам, прекращение огня необходимо для «гарантий, что Путин не вернется», чтобы захватить еще больше украинских территорий. Для этого же нужно, чтобы НАТО «немедленно охватило» ту часть Украины, которая остается под контролем Киева. При этом Зеленский подчеркнул, что само приглашение в НАТО должно касаться всех международно признанных границ Украины.

Sky News пишет, что украинский лидер впервые за почти три года войны намекнул, что Украина может пожертвовать частью своей территории. Украинское издание «Громадське» пишет, что раньше такие предложения Зеленский называл «абсолютным безумием». В июле 2023 года он говорил, что Украина никогда не отдаст свои территории в обмен на любой статус. «Мы никогда не обменяем какой-либо статус на любые наши территории. Даже если это будет одно село, где живет один дед. Мы не отдадим нашу территорию и никогда не будем обмениваться на любой замороженный конфликт. Этого никогда не будет», — отмечал президент Украины.

Владимира Путина новое интервью Зеленского, вероятно, осчастливит, также отметили журналисты Sky News. По их мнению, Путин будет рассматривать заявления украинского лидера «как психологическую победу» над противником в многомесячном противостоянии о том, как закончится российско-украинская война.

Война глазами читателей «Медузы»

Ирина, Сидней (ранее Санкт-Петербург). Война разделила жизнь на до и после. Я не могу не воспринимать ее слишком близко к сердцу, так как в Украине живут и остаются мои близкие родственники и друзья, с которыми у нас, к счастью, отношения не испортились.

Мне повезло уехать, правда, далеко не сразу. Все это время — с начала войны и до отъезда — эмоционально было очень тяжело, помогало общение с близкими людьми и возможность выговориться. Правда, круг общения сразу был сильно урезан, я не понимала с кем и про что можно безопасно говорить. Мне стали сниться кошмары, и еще развилась фобия, что в метро могут прочитать с экрана моего телефона что-то «запрещенное».

Эмиграция дается мне нелегко, в первую очередь эмоционально, но мне опять же повезло: у меня есть поддержка, в этом смысле это привилегия. Все эти почти три года были временем рефлексии, попыткой справиться с чувством вины (неудачной) и найти ответы на вопросы о том, как мы до этого дошли и что лично я сделала (точнее, не сделала) , чтобы этого не произошло. <…>

Разочаровалась в российской оппозиции, так как хождения друг к другу на каналы и пустое трепыхание воздуха никак ощутимо не помогают ни украинцам, ни россиянам. Не вижу в них — оппозиции — реального желания бороться с внутренним имперцем, а это, как мне кажется, главный залог так называемой прекрасной России будущего, которую они хотят построить. Очень много говорилось о том, что не было в России после развала СССР массовой рефлексии о жертвах репрессий, сталинский режим не был осужден, и как следствие, преступная система КГБ породила нового президента-диктатора. Не вижу я у российской оппозиции желания к подобной рефлексии [и] сегодня. Слышу только нытье: «как же так всех под одну гребенку», «санкции несправедливы», «хорошие русские», «мы за мир» и все такое.

В мировом масштабе разочарована в США и странах ЕС: так называемые демократические страны оказались беззубыми перед лицом путинской диктатуры. Никогда не считала себя слишком наивной, но горькая правда о том, что мир так несправедлив, очень тяжело мне дается. Гарри Поттер не придет и не спасет нас от Волан-де-Морта. Только мы сами, каждый понемножку, не словом, а делом, ну или хотя бы неучастием в зле. Справляться с происходящим помогает поддержка близких людей и, по возможности, помощь тем, кто больше в этом нуждается.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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