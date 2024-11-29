Война Тысяча десятый день. Министр обороны России летит в КНДР. Украина получает помощь от Южной Кореи

Сотрудники ГСЧС Украины изучают обломки российской ракеты Х-55. Киев, 28 ноября 2024 года ДСНС України

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Северная Корея принимает главу Минобороны РФ, а Южная Корея дает деньги Украине

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в КНДР, сообщило военное ведомство. Этот визит официально не анонсировался.

В ходе поездки Белоусов, как сообщается, встретится «с военным и военно-политическим руководством» Северной Кореи. Что планируется обсуждать на этих встречах, неясно.

Состоится ли встреча Белоусова с Ким Чен Ыном, ведомство также не уточняет.

Это первый визит Белоусова в КНДР с момента его вступления в должность министра обороны России в мае 2024 года. В сентябре в Северную Корею приезжал его предшественник Сергей Шойгу в статусе секретаря Совета безопасности РФ. В июне КНДР посещал президент России Владимир Путин.

Тем временем Южная Корея перечислила 100 миллионов долларов помощи Украине, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. «Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы», — отметил он.

Помощь была направлена в рамках заключенного в апреле соглашения, которое предусматривает возможность привлечения финансирования до 2,1 миллиарда долларов.

Южная Корея с начала войны поддерживает Украину, однако отказывается поставлять ей летальное оружие, так как это запрещено законами страны. После того, как Россия и КНДР летом заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в Сеуле заявили о возможности пересмотра своей позиции по поставкам оружия. Но никаких решений тогда принято не было.

Вновь в Южной Корее заговорили о возможности поставок оружия в Украину в октябре, когда появились первые сообщения о переброске военных из КНДР в Курскую область для участия в боевых действиях.

Несколько дней назад министр обороны Украины Рустем Умеров ездил в Сеул. По данным южнокорейских СМИ, он пытался договориться о покупке южнокорейского оружия, в частности, ракет средней дальности класса «земля — воздух» «Чхонгун». Власти Южной Кореи, однако, отказали в этой просьбе, указав на «высокий риск нарушения законов о внешней торговле, ограничивающих экспорт в зоны боевых действий».

Россия

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель более 80 тысяч россиян

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» совместно с командой волонтеров поименно подтвердили гибель 80 973 российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В последние месяцы, отмечает «Би-би-си», в общем массиве погибших растет доля добровольцев — то есть тех, кто подписал контракт уже после начала войны. Сейчас она составляет 22% от общего числа подтвержденных потерь, год назад было 14%. Доля погибших осужденных, напротив, снижается — 18% сейчас, в ноябре 2023 года было 26%.

Больше всего подтвержденных смертей среди жителей российских регионов — в Татарстане, Башкортостане и Свердловской области. «Би-би-си» объясняет это тем, что в Свердловской области работает много промышленных предприятий, на базе которых легче проводить мобилизацию, а также есть большое число крупных колоний, из которых в 2022-2023 годах активно набирала рекрутов ЧВК Вагнера. В Татарстане большое число погибших «Би-би-си» связывает с активной работой волонтеров. В пересчете на душу населения по числу потерь лидируют Тыва, Бурятия и Алтай. Самые низкие показатели смертности наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге.

Как обращает внимание «Би-би-си», 52% установленных погибших никак не были связаны с российской армией до начала войны.

«Реальное число людей, пришедших в армию с гражданки уже после начала вторжения и погибших на фронте, гораздо выше, поскольку мы не смогли точно определить, как именно попали на фронт 28% установленных нами погибших. Некрологи большинства из них сопровождаются фотографиями мужчин в гражданской одежде. Следовательно, велика вероятность того, что они попали на фронт по мобилизации или добровольно подписали контракты. Однако мы не можем утверждать этого однозначно», — отмечают журналисты.

«Би-би-си» и «Медиазона» ведут поименный учет погибших с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Подтверждением гибели человека они считают некрологи в официальных источниках или СМИ, публикации родственников в соцсетях или фотографии захоронения.

В реальности число погибших, вероятно, гораздо больше, так как не все некрологи попадают в открытые источники. В июне «Медуза» и «Медиазона» на основе математической модели оценки истинной смертности, разработанной с учетом данных Реестра наследственных дел, оценивали число погибших россиян в 120 тысяч человек.

Потери ВСУ во время полномасштабной войны издание The Economist по состоянию на конец ноября оценивало в диапазоне от 60 до 100 тысяч военнослужащих. Эта оценка была сделана на основе данных западной разведки, заявлений представителей администрации США и информации из открытых источников. Потери войск России The Economist по состоянию на конец июня оценивал в диапазоне 106-140 тысяч человек. Журналисты отмечали, что данные об украинских потерях собрать сложнее, поскольку союзники «неохотно предоставляют оценки».

Война глазами читателей «Медузы»

Вячеслав, Харьков. Когда все началось, было ощущение, что живешь во сне — хотелось проснуться и забыть обо всем. Прошло почти три года — сон оказался явью. У меня есть родственники в России. Поддерживаю ли я с ними связь? А смысл? Эти люди — россияне — давно меня похоронили и практически уже обо мне забыли. Позвонить и напомнить, что я еще жив? А смысл?

Родственники рассказывали в начале, что это все политика, они выше ее, давайте будем избегать «этих» разговоров. Я и избегаю разговоров, [потому что] чем мне помогут россияне? Дома осудят на кухне вторжение, а днем пойдут на собрание и будут слушать, как правильно делается, что меня убивают? Совсем двуличность получается. Какому лицу тогда верить?

В начале звонила свояченица, работающая на заводе, где собирают боевые вертолеты. Все переживала, как ее брат, выжил ли при бомбардировках. Один раз спросил: а что ты сделала для того, чтобы твой брат жил? Обиделась, начала рассказывать, что у нее возраст, на заводе хорошо платят, ну и что, что он военный, она при чем? А брата бомбят какие-то другие — не те — самолеты и вертолеты… И перестала звонить. Вот и я перестал. Смысл? У моих родственников зарплаты хорошие, льготы. А я кто?

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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