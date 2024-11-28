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«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Путин угрожает новыми ударами «Орешником» по Украине

Новая ракета «Орешник» запущена в серийное производство, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. В данный момент Россия располагает «несколькими готовыми к применению изделиями подобного рода», сказал Путин.

«Десятки саморазделяющихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4 тысяч градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура пять с половиной — шесть тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается по сути в пыль», — описал президент новое оружие.

Путин также снова пригрозил, что в ответ «на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства» российские военные будут отвечать «продолжением испытания „Орешника“ в боевых условиях». По словам российского президента, целями ударов могут быть военные или оборонные объекты, а также «центры принятия решений в Киеве».

Россия впервые применила систему «Орешник» в ходе войны 21 ноября, ударив по предприятию оборонно-промышленного комплекса в Днепре. Что из себя представляет новая ракета, достоверно неизвестно. Путин называл «Орешник» «одной из новейших российских ракетных систем средней дальности». В то же время западные эксперты сходятся во мнении, что это лишь модификация ракеты РС-26 «Рубеж», испытательные запуски которой проводились с 2012 года.

Украина

Экстренные отключения электричества из-за массированной российской атаки

Во всех областях Украины рано утром 28 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стала массированная ракетно-дроновая атака со стороны российских войск. За ночь по Украине, по данным ВСУ, было выпущено более 70 крылатых ракет «Калибр» и Х-101 и почти 100 беспилотников. В ВСУ заявили, что 90% крылатых ракет были сбиты, но зафиксировано 12 попаданий в энергетические объекты.

Первоначально «Укрэнерго» прогнозировало, что экстренные отключения будут продолжаться до 20:00, однако еще до полудня отчиталось об их отмене. Всех потребителей уже возвращают в стандартный график почасовых отключений.

Россия в преддверии зимы значительно усилила интенсивность атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве опасаются, что с учетом масштабов обстрелов ближайшая зима может стать самой тяжелой за все три года войны.

Эксперты предполагают, что при резком похолодании в условиях продолжения ударов Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии на период до 20 часов в день. Пи этом при серьезном повреждении энергетической инфраструктуры крупные украинские города могут остаться не только без света, но и без систем водоснабжения, канализации и отопления.

В последние месяцы стороны пытались договориться об отказе от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре — предполагалось, что в обмен на прекращение российских атак ВСУ перестанут запускать беспилотники по нефтехранилищам в РФ.

Издание Financial Times в конце октября писало, что к концу лета непубличная сделка при посредничестве Катара была практически согласована, однако Москва отказалась от нее из-за оккупации части Курской области украинскими военными. Осенью, отмечало издание, консультации возобновились. С тех пор никаких сообщений в СМИ об их ходе не было.

Мир

Трамп определился с кандидатурой спецпосланника по Украине и России

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего секретаря Совета нацбезопасности Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России. «Вместе мы обеспечим мир посредством силы и сделаем Америку и всю планету снова безопасными», — написал Трамп в соцсетях. Кандидатура Келлога должна быть утверждена сенатом США.

Келлогу 80 лет, он начал военную карьеру еще во Вьетнаме. Также он принимал участие в первом вторжении США в Ирак в 1991 году (операция «Буря в пустыне»). В середине нулевых он вышел на пенсию и ушел на работу в частный сектор, а в 2016 году попал в команду Трампа, который тогда впервые баллотировался на президентский пост. Во время первого срока Трампа Келлог был советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса, а также возглавлял аппарат Совета нацбезопасности США.

Келлог после выбора его кандидатуры на должность спецпосланника еще не делал публичных заявлений о том, каким будет его подход к мирному урегулированию. Украинская редакция Forbes отмечает, что позиция Келлога по вопросу российско-украинской войны была детально изложена в его статье для консервативного аналитического центра America First Policy Institute, вышедшей в апреле, а также в большом интервью «Голосу Америки» в июле. Вот ключевые пункты:

США продолжат вооружать Украину. Это необходимо для того, чтобы после прекращения огня Россия не решила напасть снова. Сокращение армии Украины, которого требовала Москва, неприемлемо.

США должны обеспечить Украине переговоры с позиции силы. России будет указано на последствия, которые возникнут, если она не будет соблюдать условия переговоров.

Членство Украины в НАТО будет отложено на длительный период. При этом Украина получит двустороннее соглашение о безопасности с США. Оно должно быть ратифицировано в конгрессе — как аналогичный договор США с Тайванем.

Украину попросят отказаться от возвращения территорий силой в пользу дипломатии. Киев должен понимать, что, вероятнее всего, дипломатические возможности появятся только после ухода Владимира Путина с поста президента РФ.

России предложат ослабление санкций в ответ на соблюдение режима прекращения огня и создание демилитаризованной зоны. Полностью нормализовать отношения с РФ можно будет только после подписания мирного соглашения, приемлемого для Украины. На импорт российских энергоносителей на Западе будут введены налоги — а деньги от них пойдут на восстановление Украины.

Война глазами читателей «Медузы»

Елена, Москва. С начала войны я потеряла практически всех родных, живущих в России. Потеряла многих друзей. Мой муж каждый вечер смотрит пропаганду, и я не нахожу сил спорить с ним. В Запорожье под обстрелами живет мамина сестра, моя родная тетя <…>. Мой брат, моя сестра с семьями. Они рискуют жизнью каждый день. И каждый день я в тревоге молюсь только об одном: о конце войны, о здоровье родных и о справедливом суде над преступниками. Мне тяжело выносить этот ужас в изоляции! Мой мир замкнулся на родных мне книгах, на любимых делах и маленьких внучках.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники . Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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