Война Тысяча восьмой день. Рубль стремительно дешевеет на рынке Forex. Премьер Словакии пообещал приехать в Москву на 9 Мая

Разбитая витрина магазина цветов в центре Одессы, 25 ноября 2024 года Ukrinform / NurPhoto / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Недавно мы изменили формат нашей ежедневной хроники. Теперь она выходит раз в день, и в ней мы более подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, расскажите нам, как вы восприняли очень тревожные новости последних нескольких дней — об обстрелах российской территории ракетами ATACMS и ударе российской ракетой «Орешник» по Днепру. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Курс рубля стремительно падает

Курс доллара на международном валютном рынке Forex днем 27 ноября превысил отметку в 114 рублей за доллар. Евро торгуется выше 120 рублей, юань — выше 15,5 рубля. С начала торгового дня российская валюта подешевела примерно на 9%.

Так дешево рубль не стоил с марта 2022 года, когда российская валюта на фоне одновременного введения большого количества санкций из-за вторжения в Украину за несколько дней обвалилась по отношению к мировым примерно в полтора раза.

Резкое падение курса рубля на этот раз началось в середине ноября. Еще две недели назад евро стоил 104 рубля, доллар — 97 рублей, юань — 13,5 рубля.

Аналитики называют в списке причин ослабления курса рубля недостаточный приток в страну иностранной валюты от экспорта из-за его сокращения под воздействием санкций и снижение цен на нефть, а также недавно введенные ограничения против Газпромбанка, через который шли платежи за российский газ.

«Рубль слабеет, поскольку спрос на валюту сохраняется, а предложение остается слабым из-за санкций против банковского сектора РФ. Новые ограничения еще сильнее сузили возможности для трансграничного хождения валюты. Если не увеличить предложение валюты, курс в ближайшей перспективе продолжит слабеть», — говорится в отчете аналитиков Промсвязьбанка.

Эксперты полагают, что без поддержки Банка России курсы могут продолжать идти вверх, а волатильность на валютном рынке может оставаться высокой. При этом власти РФ пока не видят проблем в падении курса рубля. Глава Минфина Антон Силуанов 26 ноября заявил, что нынешний курс «очень-очень даже способствует экспорту».

Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву на парад Победы

Премьер Словакии Роберт Фицо официально объявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

На своей странице в фейсбуке Фицо отметил, что красноармейцы и народы бывшего СССР «сыграли незаменимую роль в победе над фашизмом и победе во Второй мировой войне». «Граждане Словацкой Республики с уважением вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной армией в 1944–1945 годах, и также помощь, оказанную бывшим Советским Союзом», — написал Фицо.

Фицо стал первым лидером страны — члена ЕС, который заявил о намерении приехать в Москву. Ранее стало известно, что парад 9 мая посетит президент Сербии Александр Вучич.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре заявлял, что Россия не будет приглашать на торжества лидеров «недружественных» стран. В список «недружественных» входят 25 из 27 государств ЕС — за исключением Словакии и Венгрии.

Роберт Фицо занимает пост премьера Словакии с конца 2023 года. Критики обвиняют его, как и премьера Венгрии Виктора Орбана, в «пророссийских» взглядах. Во время предвыборной кампании Фицо обещал свернуть военную помощь Украине. После вступления в должность, однако, он смягчил позицию и не стал блокировать выделение Киеву средств ЕС, а также поддержал украинский курс на евроинтеграцию и «формулу мира» Владимира Зеленского. В октябре 2024 года Фицо заявил, что «Евросоюзу нужна Россия, России нужен Евросоюз» и выразил готовность восстановить «нормальные отношения» с РФ как только закончится война.

Украина

Байден попросил у конгресса 24 миллиарда для Украины. Маск выступает против

Президент США Джо Байден непублично запросил у конгресса 24 миллиарда долларов для Украины, сообщило издание Politico, которое ознакомилось с документом.

Две трети из запрашиваемой суммы предполагается направить на пополнение запасов американского оружия, которое есть у Украины, еще треть — на Инициативу содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон подписывает контракты с американскими компаниями на вооружение украинской армии.

Politico оценивает шансы на одобрение запроса конгрессом как «небольшие».

На инициативу Байдена уже отреагировал бизнесмен Илон Маск, который входит в команду избранного президента Дональда Трампа. В соцсети икс он написал «это не ок» под одной из новостей о просьбе выделить 24 миллиарда долларов.

Администрация Байдена в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом пытается ускорить выделение помощи Украине. В действующей администрации опасаются, что Трамп сократит поставки и будет вынуждать Киев вступить в переговоры с Россией — поэтому в последние недели своей работы рассчитывают усилить позиции Украины.

Война глазами читателей «Медузы»

Степан, РФ (о возможной эскалации). Украина настроена на оборону своей территории: вести войну без возможности поражать авиацию и личный состав врага на его территории невозможно. Подобные удары оправданы и с военной, и с моральной точки зрения, потому что ВС РФ никак себя не стесняют использованием дальнобойных ракет.

[Применение ракеты «Орешник»] является информационной операцией и не более. ВС РФ применяют абсолютно все конвенциональное оружие в Украине и никак не смогут «повысить уровень эскалации».

Касаемо применения ядерного оружия: если бы оно могло выиграть или существенно повлиять на войну, то уже было бы применено, потому что российскому руководству плевать на количество погибшего мирного населения и своих солдат тем более.

Поэтому [возможность применения ядерного оружия] не тревожит абсолютно: Путин находится в слабой позиции и опять машет ядерной дубиной. Те, кто имеют военные успехи, так себя не ведут — тем более накануне возможных переговоров.

Что происходило 26 ноября

Война Тысяча седьмой день. Россия атаковала Украину рекордным числом беспилотников. Министр обороны Украины поедет в Южную Корею обсуждать поставки оружия

Что происходило 26 ноября

Война Тысяча седьмой день. Россия атаковала Украину рекордным числом беспилотников. Министр обороны Украины поедет в Южную Корею обсуждать поставки оружия