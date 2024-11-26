Война Тысяча седьмой день. Россия атаковала Украину рекордным числом беспилотников. Министр обороны Украины поедет в Южную Корею обсуждать поставки оружия

Последствия удара по Одессе 25 ноября 2024 года. По данным Одесской областной администрации, в результате атаки ранены 11 человек. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил , что, предварительно, в результате утренней атаки в Одессе повреждены 25 жилых многоквартирных домов. Тимофей Мельников

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Недавно мы изменили формат нашей ежедневной хроники. Теперь она выходит раз в день, и в ней мы более подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, расскажите нам, как вы восприняли очень тревожные новости последних нескольких дней — об обстрелах российской территории ракетами ATACMS и ударе российской ракетой «Орешник» по Днепру. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Министр обороны Украины Рустем Умеров поедет в Южную Корею для обсуждения поставок оружия

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетит Южную Корею, чтобы попросить помощи в предоставлении вооружения, пишет со ссылкой на неназванный источник гонконгское издание South China Morning Post.

Украинская делегация, по данным издания, собирается предоставить Сеулу список оружия, которое Киев хотел бы получить. Он включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки. «Украинская правда» также отмечает, что у Южной Кореи есть огромные запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые активно использует Украина.

Аналитики, опрошенные South China Morning Post, считают, что пока Южная Корея, вероятнее всего, займет осторожную позицию и вряд ли сразу объявит о поставках. «Ожидается, что правительство будет придерживаться выжидательного подхода, отслеживая военное сотрудничество России с Северной Кореей, прежде чем принимать решение о своих следующих шагах», — отметил научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ду Чжин Хо.

Южная Корея с начала полномасштабной войны отказывалась поставлять летальное оружие в Украину. Однако после появления сообщений о том, что на стороне России будут воевать солдаты из КНДР, в Сеуле допустили возможность пересмотра своей позиции.

В Южной Корее, в частности, не исключали прямых поставок оружия в Украину в случае, если Северная Корея получит от РФ технологию, которая усилит ее способность производить оружие массового уничтожения. Также в Сеуле рассматривают возможность отправить в Украину группу военных наблюдателей.

Bloomberg в начале ноября писал, что экспорт летального оружия в Украину со стороны Южной Кореи в текущих условиях стал бы «сигналом сильной поддержки» Киева. Эта помощь также могла бы принести пользу южнокорейскому бизнесу, который мог бы принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

Россия

В группировке «Юг» сменился командующий

Временно исполняющим обязанности командующего группировкой «Юг» назначен генерал-лейтенант Александр Санчик, пишет РБК со ссылкой на источники. 58-летний Санчик до последнего времени занимал пост командующего войсками Восточного военного округа.

О снятии с должности предыдущего командующего «Югом» Геннадия Анашкина источники РБК сообщали еще несколько дней назад, эту информацию также распространяли провоенные телеграм-каналы.

Увольнение Анашкина источники РБК связывали с «плановой ротацией», отмечая, что претензий к нему в Минобороны нет. В то же время провоенный блогер Юрий Подоляка, одним из первых сообщивший об отставке, писал, что Геннадий Анашкин лишился поста «за систематический обман командования ВС РФ и политического руководства страны». В частности, по утверждению блогера, командование группировки ранее рапортовало о несуществующих победах на Северском направлении.

Официально в российском военном ведомстве смену командования группировки не комментировали.

В первые дни полномасштабной войны провоенные блогеры критиковали Санчика за «некомпетентность», когда возглавляемая им 35-я общевойсковая армия Восточного военного округа несла тяжелые потери под Изюмом. Солдат, как сообщалось, отправляли в бой без техники, средств связи и даже лопат для рытья окопов.

Группировка «Юг» сейчас ведет бои в Донецкой области. В частности, подразделения группировки наступают на Курахово в Донецкой области, который является одним из ключевых пунктов украинской обооны в регионе. В последние дни бои ведутся в черте самого города.

Украина

Войска РФ за ночь запустили рекордное число дронов по территории Украины

Российские военные в ночь на 26 ноября запустили по Украине 188 дронов, заявили в Воздушных силах ВСУ. Военные отметили, что это рекордное число беспилотников, запущенных за один отдельно взятый день.

В ВСУ утверждают, что 76 летательных аппаратов удалось сбить над территорией 17 областей. Еще 95 беспилотников были локационно потеряны, пять улетели в сторону Беларуси.

В результате атаки, заявили в ВСУ, были повреждены объекты критической инфраструктуры, а также жилые дома. О погибших и пострадавших не сообщается.

Россия в последние месяцы увеличила количество атак дронов на Украину. Это произошло на фоне запуска массового производства «шахедов» на заводе в Елабуге в Татарстане. Как писал весной The Wall Street Journal, на этом заводе планируется производить шесть тысяч ударных беспилотников в год.

Украинские военные также все чаще используют беспилотники для атак. Сентябрь стал первым месяцем войны, когда атаки дронов за пределами фронта с обеих сторон происходили ежедневно. За сентябрь российское Минобороны отчиталось о 886 сбитых украинских беспилотниках. По данным ВСУ, российские военные за сентябрь запустили по Украине 1331 «шахед».

Война глазами читателей «Медузы»

Никита, Чехия (об угрозе ядерной эскалации со стороны РФ). Это болтология, Путин продолжает запугивать Европу и США ядерной дубинкой, нагнетая обстановку. Он ничего не сделал почти за три года войны, не сделает и дальше.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники . Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Что происходило 25 ноября

Война Тысяча шестой день. Западные страны вновь обсуждают возможность отправки войск в Украину. Российская армия готовится наступать в Запорожье

Что происходило 25 ноября

Война Тысяча шестой день. Западные страны вновь обсуждают возможность отправки войск в Украину. Российская армия готовится наступать в Запорожье

«Медуза»