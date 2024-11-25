Война Тысяча шестой день. Западные страны вновь обсуждают возможность отправки войск в Украину. Российская армия готовится наступать в Запорожье

Liubov Emets / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Недавно мы изменили формат нашей ежедневной хроники. Теперь она выходит раз в день, и в ней мы более подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, расскажите нам, как вы восприняли очень тревожные новости последних нескольких дней — об обстрелах российской территории ракетами ATACMS и ударе российской ракетой «Орешник» по Днепру. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

На Западе снова говорят о возможной отправке войск в Украину

Некоторые западные страны опять начали обсуждать возможность отправки своих войск или частных военных компаний (ЧВК) в Украину, пишет французская Le Monde. В феврале о возможности отправки иностранных военных в Украину публично говорил президент Франции Эммануэль Макрон, напоминает издание, однако тогда эта идея вызвала «резкое противодействие» со стороны некоторых стран, прежде всего Германии. Однако эта идея вновь появилась в повестке на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США — из опасений, что после его возвращения в Белый дом Соединенные Штаты могут сократить помощь Украине.

В частности, сообщил Le Monde британский военный источник, вопрос обсуждался в ходе недавнего визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Газета также напоминает, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC News сказал, что «красных линий» в вопросе поддержки Украины не существует. Отвечая на вопрос, может ли это означать участие французских войск в боевых действиях, он заявил, что Франция «не исключает ни одного варианта».

Официального разрешения на отправку войск или на привлечение частных военных компаний со стороны властей Франции нет, подчеркивает Le Monde, добавляя, что такие идеи обсуждаются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Le Monde, заявил, что «ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались». «Но высказывались также различные контраргументы не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнений у европейцев на этот счет нет, но какие-то горячие головы появляются», — сказал представитель Кремля.

Россия

Заключенных отправляют на фронт. Как работает этот конвейер

В России уже более двух лет в колониях и СИЗО вербуют заключенных для отправки на фронт. Сколько человек российским властям удалось завербовать, сейчас сказать невозможно. Но, как считают практикующие адвокаты, с которыми поговорила «Медуза», этот процесс набирает обороты. Сейчас уйти на фронт можно на любом этапе уголовного преследования. Заключить контракт, рассказал «Медузе» один из адвокатов, предлагают «абсолютно всем без разбора», в том числе фигурантам дел о терроризме, госизмене, сексуализированном насилии в отношении детей, — то есть тем, кого, как предполагалось изначально, вербовать не будут.

Основная мотивация заключенных, соглашающихся подписать контракты, — возможность максимально быстрого, как им кажется, освобождения и возвращения домой, говорят адвокаты. При этом вербовщики умалчивают о том, что контракт будет длиться до окончания войны, но красочно описывают его положительные стороны. Посоветоваться с адвокатом до заключения контракта у многих заключенных возможности нет. «До сих пор у многих нет понимания, что контракты бессрочные, а при награждении предусмотрено только освобождение от ответственности, но не расторжение контракта», — сказал один из собеседников «Медузы».

Адвокаты могут лишь предупреждать своих доверителей о потенциальных рисках и разъяснять отдельные положения в законодательстве. Отговаривать своих подзащитных от заключения контракта сложно, а иногда даже опасно — из-за возможного административного протокола за «дискредитацию» армии. При этом некоторые адвокаты, рассказали собеседники «Медузы», даже считают подписание контракта неплохим вариантом для своих доверителей.

Опрошенные «Медузой» адвокаты разошлись в оценках того, насколько долго еще будет продолжаться активная вербовка заключенных. Некоторые собеседники издания считают, что вербовщики «выгребают остатки тех, кто раньше не подписал контракты», а заключенные начинают осознавать, что контракт — «пожизненная тема». В то же время другие адвокаты указывают, что «запас потенциальных рекрутов в колониях и СИЗО пополняется бесконечно», а «объемы вербовки еще можно увеличить».

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Заключенных в РФ вербуют на фронт больше двух лет — даже обманом и угрозами. Как работает этот конвейер, рассказывают практикующие адвокаты На войну пытаются послать и тех, кого судят за поджог военкоматов

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Заключенных в РФ вербуют на фронт больше двух лет — даже обманом и угрозами. Как работает этот конвейер, рассказывают практикующие адвокаты На войну пытаются послать и тех, кого судят за поджог военкоматов

Украина

Россия планирует наступление в Запорожье

По данным источников в украинской разведке, пишет The Economist, российские войска готовятся к наступлению на город Запорожье. По мнению собеседников издания, в операции могут быть задействованы до 130 тысяч российских военнослужащих.

Когда именно войска РФ могут начать наступление, неизвестно. Так, полковник ВСУ Алексей Хильченко заявил изданию, что часть сил, которые российское командование собиралось использовать в этой операции, пришлось перенаправить в Курскую область для отражения украинского наступления. Командир батальона 118-й бригады ВСУ с позывным «Лемберг» в Запорожской области также считает, что войска РФ «еще не готовы ударить». «Но когда они будут готовы, первый удар будет самым тяжелым», — подчеркнул он.

The Economist отмечает, что Запорожье — один из трех оставшихся центров украинской тяжелой промышленности, который критически важен для выживания Украины как государства. Для России этот город также имеет особое значение, пишет издание, Владимир Путин еще осенью 2022 года объявил об аннексии всей Запорожской области, хотя российская армия на тот момент контролировала только треть региона.

Где российские войска уже ведут наступление

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Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта. ВС РФ штурмуют города, до которых не могли добраться почти три года Карта боев на 16 ноября

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Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта. ВС РФ штурмуют города, до которых не могли добраться почти три года Карта боев на 16 ноября

Война глазами читателей «Медузы»

Алекс. Ашкелон, Израиль — об использовании «Орешника». Я не думаю, что удар этой «новой» ракетой является переходом войны на какой-то качественно иной уровень. Ползучая эскалация конфликта происходит практически с самого его начала, так что произошел лишь очередной виток. Что будет дальше? «Томагавки» у Украины и удары настоящими межконтинентальными баллистическими ракетами в ответ? Не знаю. Но из общения даже с теми россиянами, которые всеми конечностями за войну до победного конца понял, что сражений с использованием ядерного оружия не хочет никто, все прекрасно понимают, чем это грозит стране и им лично. Все ура-патриоты искренне надеятся, что сработает именно блеф, а реального конфликта с НАТО не произойдет.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники . Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Что происходило 24 ноября

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Что происходило 24 ноября

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