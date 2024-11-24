Война Тысяча пятый день. Байден пытается укрепить позиции Украины до прихода Трампа. В Белом доме планировали объявить о приглашении страны в НАТО, но отказались от этой идеи

Украинские военный в Донецкой области Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы понимаем, что многие из вас больше не могут следить за военными новостями так же пристально, как раньше, поэтому мы изменили формат нашей ежедневной хроники. Теперь она выходит раз в день, и в ней мы более подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете об ударе «Орешником» по Украине и о словах Владимира Путина о том, что «региональный конфликт приобрел элементы глобального характера». Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Байден пытается поддержать Украину до инаугурации Трампа, который обещал завершить войну переговорами

Последние решения действующего президента США Джо Байдена показывают, что он стремится максимально усилить позиции Украины до возвращения Трампа в Белый дом, пишет Bloomberg. Одно из этих решений — разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по целям на территории России, «что было немедленно расценено Москвой как эскалация».

Кроме того, только за прошедшую неделю Белый дом санкционировал передачу Украине противопехотных мин, решил списать половину кредита Украины в размере 4,65 миллиарда долларов, а также ввел санкции против Газпромбанка, который, по версии Вашингтона, Россия использует, чтобы закупать военное снаряжение для ведения войны.

По словам источника Bloomberg, знакомого с позицией Вашингтон, эти шаги — часть планов Байдена по усилению позиций Украины до инаугурации Трампа. Он отметил, что стратегия призвана показать, что у Киева есть возможности для ответа России, если боевые действия продолжатся.

Bloomberg также отмечает, что Белый дом и Пентагон спешат израсходовать последние средства, выделенные Конгрессом на помощь Украине. При этом возможности администрации Байдена увеличить поставки оружия Украине ограничены, так как большая часть оставшихся средств может быть использована только на закупку оружия, уже имеющегося на складах Пентагона. Если Вашингтон решит поставить больше оружия, то это может поставить под угрозу собственную обороноспособность США, пишет агентство.

Администрация Байдена также думала о том, чтобы выступить за официальное приглашение Украины в НАТО, но отказалась от этой идеи, посчитав, что в ближайшее время вступление Украины в альянс — маловероятно, отмечает Bloomberg. В середине октября, еще до президентских выборов в США, Le Monde со ссылкой источники писала, что у Вашингтона нет принципиальных возражений против официального приглашения Украины в НАТО. Собеседники издания говорили, что Байден может начать действовать в этом направлении во время переходного периода, если выборы выиграет Камала Харрис. Но в случае победы Трампа «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».

Замдиректора Евразийского центра американского Атлантического совета Шелби Магид в разговоре с Bloomberg отметила, что последние решения Байдена могут помочь новой администрации в переговорах по прекращению войны; сама же Украина окажется в более выгодном положении для любых переговоров. Но Трамп и некоторые члены его будущего кабинета уже резко критиковали выделение десятков миллиардов долларов на помощь Украине, напоминает Bloomberg,

21 ноября Владимир Путин объявил, что Россия испытала «одну из новейших российских ракетных систем средней дальности», которую назвали «Орешник». По словам президента РФ, российские военные нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса в Днепре в ответ на то, что Украина ударила по России западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Украина, по данным американских и британских СМИ, а также Минобороны России, нанесла удары американскими и британскими ракетами по территории РФ 19 и 20 ноября.

Путин в своем обращении также говорил, что Россия готова применить оружие против военных объектов стран, которые разрешают применять свое оружие по российским объектам.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что выступает за прекращение войны в Украине. Он утверждал, что сможет посадить за стол переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина. При этом The Wall Street Journal в начале ноября писала, что избранный президент США пока не утвердил ни один конкретный план своих советников о том, как прекратить российско-украинскую войну и убедить Путина и Зеленского начать переговоры. По информации издания, советники Трампа предлагают остановить войну на нынешней линии фронта и временно прекратить переговоры о возможном вступлении Украины в НАТО.

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Война глазами читателей «Медузы»

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники . Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Артур, Москва. У меня украли будущее. Благополучное будущее. Оно могло бы случиться, но теперь не случится никогда. Даже если я уеду далеко-далеко, в меня будут тыкать пальцем: «Он же русский, это он допустил войну». И как бы я ни оклеивал себя плакатами «Это не я, я против войны», стереть эту стигму я уже не смогу никогда.

Я подозреваю, что чем старше я буду становиться, тем сильнее это чувство вины будет меня одолевать. По-настоящему зазвенит это чувство тогда, когда в информационном пространстве зазвучит голос рассудка, люди начнут испуганно оборачиваться по сторонам и нация в полной мере осознает, что же она на самом деле натворила.

Успокаивает только одно: одурачить меня не удалось. Ни секунды в моей голове не было ни единого сомнения, что мое благополучное будущее, такое, каким оно могло бы быть — украдено навсегда.

Елизавета (о снятии запрета на удары ATACMS по РФ). С одной стороны, какой-то частью разума было очевидно, что это рано или поздно должно произойти: власти РФ, кажется, делают все для того, чтобы усугубить то, что уже плохо донельзя. А с другой стороны, я в глубине души надеялась на то, что этого не произойдет. Да, это эгоистично, да, нечестно и несправедливо по отношению к украинцам, но мне до безумия страшно за жизни людей, с самого начала войны выступавших против нее, но живущих в зоне досягаемости ракет и не имеющих возможности куда-то уехать.

Не думаю, что это может подтолкнуть власти к переговорам, или же поменять отношение провоенно настроенных граждан. Первые как забили на Курскую и Белгородскую области, так и на остальные забьют, только если до Москвы и Петербурга не долетит что-нибудь когда-нибудь. А касательно граждан… У меня есть подруга, которую не устраивает положение дел в стране, плюс она придерживается достаточно либеральных взглядов и хочет, чтобы война поскорее закончилась, но при этом после вторжения в Курскую область начала изъявлять желание пойти на фронт. Мол, «Родину защищать надо, если не мы, то кто?»… И такая смена взглядов вполне адекватного человека меня лично пугает больше всего.

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