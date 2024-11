Администрация Байдена спишет половину долга Украины в размере 4,65 миллиарда долларов

Администрация президента США Джо Байдена сообщила конгрессу, что планирует списать половину кредита Украины в размере 4,65 миллиарда долларов, узнал Bloomberg.

В письме Госдепартамента конгрессу, с которым ознакомилось агентство, говорится, что аннулирование долга «отвечает национальным интересам США и их партнеров по ЕС, G7 и НАТО», помогая Украине одержать победу в войне.

Кредит в размере девяти миллиардов долларов был предоставлен Украине в рамках американского пакета помощи на 60 миллиардов долларов, который был одобрен в апреле 2024 года. Списание половины кредита, как указывает Bloomberg, станет «последним из серии шагов, призванных укрепить поддержку Киева» до вступления в должность Дональда Трампа.

Этот план, как пишет Bloomberg, вызвал возражения со стороны республиканцев. Сенатор Рэнд Пол из Кентукки заявил, что собирается провести голосование в сенате, чтобы «остановить администрацию Байдена», поскольку его решение перекладывает бремя долга на американцев. Однако, учитывая, что сенат пока контролируют демократы, эта резолюция вряд ли пройдет, отмечает Bloomberg.

После победы Трампа на президентских выборах Белый дом принял решение ускорить отправку военной помощи Украине, писала газета The Wall Street Journal. В частности, Пентагон объявил о передаче Украине более 500 перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS, также администрация Байдена впервые с начала войны решила отправить в Украину «небольшое число» американских военных подрядчиков.

17 ноября The New York Times, а вслед за ней и другие издания, сообщили, что уходящая администрация Байдена дала Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS по целям в глубине России для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области. По данным The Times, США также сняли ограничения на использование Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

