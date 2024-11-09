Белый дом ускорил отправку военной помощи Украине после победы Трампа на выборах

Администрация президента США Джо Байдена ускорила отправку военной помощи Украине после победы Дональда Трампа на выборах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Представители администрации Байдена опасаются, что новая администрация сократит поставки, пытаясь подтолкнуть Украину к переговорам, и надеются укрепить позиции и обороноспособность Киева. По словам представителя Пентагона, до выборов администрация Байдена намеревалась доставить оставшуюся помощь к апрелю. Сейчас чиновники стремятся направить как можно больше помощи до января.

В частности, Пентагон в ответ на усиление воздушных атак со стороны России передает Украине более 500 перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Ожидается, что они прибудут «в ближайшие недели», сказал WSJ высокопоставленный представитель администрации Байдена. По словам еще одного источника, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне на оставшуюся часть года.

Также, как отмечает WSJ, администрация Байдена впервые с начала полномасштабной войны решила отправить в Украину «небольшое число» американских военных подрядчиков, который займутся ремонтом и обслуживанием F-16 и других вооружений, поставленных Пентагоном.

Обычно отправка оружия в Украину занимают недели или даже месяцы, и рост поставок «вызывает большую озабоченность» с точки зрения влияния на военные запасы США, говорит источник WSJ. По его словам, США рассматривают такие варианты, как выкуп оружия у других стран для передачи Украине.

При этом глава министерства обороны Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу Владимира Зеленского отдать Украине приоритет перед другими покупателями ракетных систем ATACMS. По словам одного из собеседников WSJ, Остин ответил Зеленскому, что разрыв давних соглашений с другими клиентами был бы «слишком большой просьбой».

Читайте также

Внешняя политика второго срока Трампа — загадка для всех Остановят ли США конфликт на Ближнем Востоке? Начнут ли новую торговую войну с Китаем? Планируют ли выйти из НАТО?

Читайте также

Внешняя политика второго срока Трампа — загадка для всех Остановят ли США конфликт на Ближнем Востоке? Начнут ли новую торговую войну с Китаем? Планируют ли выйти из НАТО?