Высокопоставленные источники в правительстве Великобритании «намекнули», что ограничения США на использование Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по территории России сняты, пишет The Times.

После того, как о разрешении Байдена использовать ракеты ATACMS сообщила вначале The New York Times, а затем и другие СМИ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил воздержаться от публичных заявлений, пишет The Times. Однако его позицию источник описывает как простую — «он хочет позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным для самообороны». По словам собеседника The Times, Великобритания несколько месяцев давила на США по этому вопросу, добиваясь разрешения.

Газета отмечает, что США предоставляют навигационные данные, позволяющие ракетам летать низко над землей на расстоянии до 250 километров, и поначалу Белый дом отказывал в разрешении, опасаясь эскалации.

Но «поворотный момент», как пишет The Times со ссылкой на источник в МИД, наступил, когда Россия втянула в конфликт северокорейских солдат. Вскоре после разрешения Байдена Стармер стал «отбрасывать осторожность», давая понять, что использование Storm Shadow — это всего лишь «вопрос времени». Источники The Times называют это изменение риторики премьер-министра «преднамеренным», связывая его со снятием ограничений США.

Вечером 17 ноября The New York Times написала, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области. Вслед за этим о разрешении со стороны Великобритании и Франции наносить удары по территории России дальнобойными британскими и французскими ракетами сообщила Le Figaro, однако на следующее утро текст статьи был отредактирован и эта информация из него исчезла.

18 ноября издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственный высокопоставленный источник в военно-политических кругах написало, что Великобритания и Франция разрешили Украине применять дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию, но распространяется это разрешение только на Курскую область. О том, что Великобритания разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России, также 11 сентября сообщала газета The Guardian со ссылкой на источник.

