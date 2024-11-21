США ввели санкции против Газпромбанка

Управление по контролю за иностранными активами ( ) министерства финансов США 21 ноября расширило санкции в отношении России. Всего, по данным Минфина США, под санкции попали более 50 российских банков, свыше 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 россиян, связанных с финансами.

Под санкции попал Газпромбанк и шесть его зарубежных дочерних компаний. В сообщении Минфина сказано, что Россия использует банк, чтобы закупать военное снаряжение для ведения войны в Украине, а также перечислять выплаты российским военным. В Минфине США отметили, что санкции против Газпромбанка ранее ввели Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Одновременно с этим Минфин разрешил гражданам США проводить транзакции для российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, если в них участвует Газпромбанк, пишет РИА Новости.

В -лист попали такие кредитные организации, как БКС-банк, «Центрокредит», «ДОМ.РФ», Братский народный банк, Энерготрансбанк, «Кремлевский», «Итуруп», «Синара» и другие.

В публикации на сайте OFAC говорится, что под санкции попали несколько сотрудников Банка России, в том числе два первых зампреда ЦБ РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. Кроме того, в санкционный лист включили несколько сотрудников отделения банка ВТБ в Китае.

Газпромбанк с лета 2014 года находится под секторальными санкциями США и Евросоюза, которые запрещают предоставлять банку долгосрочное финансирование. С весны 2022 года руководителям банка запрещен въезд в США.