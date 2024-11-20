The Washington Post: США решили передать Украине противопехотные мины, чтобы помешать российскому наступлению

Президент США Джо Байден санкционировал передачу Украине противопехотных мин, сообщила 19 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, администрация президента США пошла на такой шаг, чтобы укрепить оборону украинских войск и сдержать российское наступление, поскольку американские власти обеспокоены продвижением Вооруженных сил РФ в последние недели.

Американские чиновники заявили, что Пентагон считает предоставление мин «одним из наиболее полезных шагов, которые администрация Байдена может предпринять, чтобы замедлить наступление России». По словам одного из чиновников, вместе с другими поставленными боеприпасами мины «будут способствовать более эффективной обороне».

Один из собеседников WP отметил, что США передадут Украине «нестойкие» мины, которые становятся неактивными в течение нескольких дней или недель, что снижает их опасность для мирного населения. По словам источника, Украина пообещала не устанавливать мины в густонаселенных районах. Применение мин, заявил он, будет ограничено украинской территорией, ожидается, что в основном их станут применять на востоке страны.

Ранее администрация Байдена отказывалась поставлять в Украину противопехотные мины, поскольку считает, что риск для мирных жителей очень высок. С 2022 года администрация Байдена запрещала передачу и использование американских противопехотных мин за пределами Корейского полуострова.

Украинский чиновник, пожелавший остаться неназванным, в комментарии WP приветствовал решение США передать противопехотные мины, несмотря на потенциальные риски, которые они несут. «Россия все равно их использует», — сказал украинский чиновник.

Передачу мин осудили в правозащитной организации Human Rights Watch. «Это шокирующее и разрушительное событие», — заявила представительница организации Мэри Уорхэм. Она отметила, что даже неактивные мины представляют опасность для мирных жителей.

Представитель министерства обороны США в разговоре с российским агентством ТАСС подтвердил, что администрация Байдена одобрила использование противопехотных мин в Украине. Он отметил, что это нестойкие мины, которые становятся инертными спустя некоторое время.

Украина — участница Конвенции о запрете противопехотных мин, или Оттавского договора, который в 1997 году подписали 164 страны. К договору не присоединились Россия, США, Китай и Индия. Государства-участники обязались никогда не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся у них запасы. Украина начала утилизацию в 2006 году — тогда в стране было больше шести миллионов мин. К 2021-му на украинских складах осталась половина, и большая часть из них — советские противопехотные фугасные мины, известные как «Лепесток» или «Мина-бабочка». Украина начала применять противопехотные мины во время полномасштабного вторжения войск РФ, начавшегося в 2022 году. Российские войска также широко применяют противопехотные мины на передовой.

На фоне российско-украинской войны страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — в начале 2024 года допустили, что могут выйти из Оттавского договора, чтобы укрепить свою оборону перед потенциальной российской агрессией, пишет The Washington Post. В итоге страны решили увеличить запасы противопехотных мин, а также других, менее опасных для мирных жителей, средств.

О решении США передать Украине противопехотные мины стало известно вскоре после того, как Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины применять американские ракеты ATACMS против целей на территории России.

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