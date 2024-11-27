Дональд Трамп выдвинул Кита Келлога на должность специального посланника по Украине и России

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшего секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России.

«Я рад выдвинуть кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на пост помощника президента и специального посланника по Украине и России, — написал Трамп в социальной сети Truth Social. — Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасными».

Кит Келлог — генерал-лейтенант армии США в отставке. Ему 80 лет. Он был ответственным секретарем Совета нацбезопасности США c января 2017 по апрель 2018 года, а затем советником по национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе.

По данным Reuters и The Wall Street Journal, Кит Келлог вместе с другим советником избранного президента Фредом Флейтцем выступили авторами одного из планов окончания российско-украинской войны, предложенных Трампу. Согласно их идее, Киев лишат военной помощи Вашингтона, если он не начнет мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Россию, что отказ от переговоров с ее стороны приведет к увеличению американской поддержки Украины.

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