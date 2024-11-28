Украинские военные обстреливают российские позиции в окрестностях Бахмута в Донецкой области. 19 июня 2023 года Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал закончить российско-украинскую войну. Его советники, по сообщениям западных изданий, предлагают заморозить линию фронта, создать демилитаризованную зону и отсрочить вступление Украины в НАТО. Трамп пока никакого конкретного плана не представил, а ситуация на фронте быстро меняется. Администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары по российским территориям американскими дальнобойными ракетами ATACMS. В свою очередь Россия нанесла удар по Днепру новой баллистической ракетой и снизила порог для применения ядерного оружия. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины и бывший посол Соединенных Штатов в НАТО Курт Волкер рассказал в интервью англоязычной «Медузе», чего Москва и Киев могут ждать от второго президентства Трампа.

Курт Волкер Danil Shamkin / Укринформ / ZUMA Wire / Scanpix / LETA

О решениях Белого дома. Украине разрешили наносить удары по России ракетами ATACMS — и скоро передадут ей противопехотные мины

Я понятия не имею, почему мы не сделали этого с самого начала. Почему мы вообще ввели эти ограничения? И если мы готовы сделать это сейчас, то почему мы не были готовы сделать это два года назад?

Идея об ограничении радиуса применения оружия не имеет под собой никакой основы в международном праве. На Украину напали, она имеет право защищаться. Россия нападает на Украину из глубины своей территории — нет никаких причин не отвечать. Эти ограничения были полностью выдуманы администрацией Байдена. Они не должны были этого делать, и никто бы слова не сказал. Теперь Россия раздувает шумиху из-за снятия этих ограничений, а их вообще не должно было быть.

Давно пора снять эти ограничения. Я также не понимаю, зачем мы объявляем об этом. Если мы собираемся снять ограничения, просто снимите их. Если мы собираемся предоставить мины, предоставьте их. Это не должно быть большим событием.

О том, как Трампу усадить стороны за стол переговоров

Нет проблемы в том, чтобы усадить за стол переговоров Киев, проблема в Москве. Проблема с Путиным в том, что его требования — захват Украины, и ничто другое его не устроит. Вы не можете начать говорить о прекращении огня, демилитаризованных зонах, автономных регионах и прочем — и удовлетворить Путина, потому что он никогда не будет удовлетворен. Такого человека просто нужно остановить.

Надеюсь, Трамп скажет Путину не только остановить войну, но и пригрозит, что если Россия этого не сделает, США позволят Украине занять столько денег, сколько им нужно, купить все, что они только захотят, и использовать это так, как они захотят. Правильный сигнал для Путина — Украина и Запад выступают с позиции силы в отношении России.

Администрация Байдена делала все наоборот. Они всегда сомневались, откладывали, устанавливали ограничения. Это дает понять Путину, что у нас нет ни решимости, ни воли, ни производственных возможностей. Мы должны изменить ситуацию и убедить Путина, что у нас столько этих возможностей, денег и времени, сколько необходимо, поэтому остановитесь или навредите себе. Думаю, если президент Трамп будет действовать именно так, это может быть эффективно.

О планах завершения войны — по версии советников Трампа

Я не думаю, что это все (заморозка линии фронта, создание демилитаризованной зоны, приостановка вступления Украины в НАТО на 20 лет — прим. «Медузы») исходит от Трампа. Он будет принимать собственные решения. Не думаю, что его сильно волнуют детали. Что его действительно волнует, так это завершение войны: просто прекратите убивать друг друга.

И, как я уже говорил, в случае с Путиным дело не в этих деталях. Он просто хочет захватить Украину. Поэтому ему нужно сказать очень простым языком: «Ты должен остановиться». Его нужно заставить остановиться.

О том, может ли Трамп «пожертвовать» победой Украины

Да, если вы считаете победой Украины возвращение ее территории и поражение российский сил. Полагаю, Трамп предпочел бы просто закончить войну прямо сейчас.

Если при завершении войны под победой Украины вы подразумеваете суверенную, независимую европейскую демократию с постоянными гарантиями безопасности, в идеале еще и члена Евросоюза и НАТО, то, думаю, это вполне достижимо. Потом будет спор о статусе оккупированных РФ украинских территорий, как это было со странами Балтии в течение 40 лет, Восточной Германией или как до сих пор продолжается спор о Северном Кипре. Это может продолжаться долго — но без активных боевых действий.

И, конечно, вы ничего не сделаете, не поговорив с Украиной. Но я думаю, что украинцам также нужно прекращение войны и возможность двигаться дальше. Когда вы говорите с некоторыми людьми в Украине — не со всеми, но с некоторыми — они признают, что территории на востоке страны в значительной степени разрушены, там почти никто не живет, поэтому сейчас к ним гораздо меньше привязанности.

О том, как Киеву нужно работать с администрацией Трампа

Они должны быть непреклонны, заявляя: «Мы суверенная, независимая, европейская демократия. Мы сохраним Украину, и мы благодарны США и Западу за поддержку, которую они нам оказали. Мы не против мира — мы действительно хотим мира».

Препятствие на пути к миру — Путин, который хочет войны. Вот на чем нам нужно сосредоточиться: как убедить Путина прекратить войну? Если его удастся остановить, мир должен стать прочным. Именно в этом и заключаются шаги по укреплению позиций Украины.

Они также должны продолжать добиваться вступления в НАТО и Евросоюз, и быть разумными в этом вопросе. Североатлантического договора должна будет применяться только к территории, которую правительство фактически контролирует; будет спор по поводу оккупированных территорий, но они должны быть согласны не захватывать их военным путем. Такие вещи, думаю, были бы очень разумными с точки зрения Киева, при условии, что все это начнется с достаточной поддержки Украины, чтобы остановить Путина и гарантировать успех Украины.