Белый дом подтвердил, что дал Украине разрешение использовать ракеты ATACMS на территории России

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что ВСУ получили разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS по целям в России, пишут РИА Новости, а также корреспондент Business Insider Джейк Эпштейн и корреспондент «Польского радио» Марек Валькуски со ссылкой на брифинг Кирби.

«Они могут использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости, и сейчас, понятно, это происходит в Курске и вокруг него», — цитирует Кирби Эпштейн.

По словам Марека Валькуски, Кирби, отвечая на его вопрос, сказал, что Белый дом «изменил правила» и разрешил использовать ракеты ATACMS «для атаки определенных целей».

17 ноября The New York Times, а вслед за ней и другие западные издания, сообщили, что президент США Джо Байден дал разрешение Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области. Официально администрация Байдена это разрешение не подтверждала.

В ночь на 19 ноября ВСУ, вероятно, впервые нанесли удар ракетами ATACMS по приграничной территории России. Его целью стал военный объект в Брянской области, сообщили в Минобороны России. Президент Украины Владимир Зеленский напрямую этот удар не комментировал, но заявил, что «теперь у нас есть ATACMS» и «мы все это будем использовать».

25 ноября в телеграм-каналах появилось видео, на котором зафиксирован еще один удар ракетами ATACMS — в этот раз в районе военного аэродрома под Курском. По разным данным, ракет было от пяти до восьми. Минобороны России в своей ежедневной сводке отчиталось, что средства ПВО сбили восемь баллистических ракет, не уточняя ни регион, где они были сбиты, ни их тип.

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