Зеленский: теперь у нас есть и ATACMS, мы это будем использовать. Удар по Брянской области он не подтвердил и не опроверг
Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил, что ВСУ нанесли удар по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом его спросили на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает «РБК-Украина».
«Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть длинные [крылатые ракеты] „Нептуны“, и не один, и теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать», — заявил президент Украины.
По информации «РБК-Украина», ночь 19 ноября украинские военные атаковали склад боеприпасов возле города Карачев Брянской области с помощью ракет ATACMS. Таким образом, ВСУ впервые применили американские дальнобойные ракеты для удара по территории России. В Генштабе ВСУ этого не подтвердили.
Вскоре Минобороны России объявило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области.
17 ноября американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS по целям на территории России.