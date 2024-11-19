Зеленский: теперь у нас есть и ATACMS, мы это будем использовать. Удар по Брянской области он не подтвердил и не опроверг

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил, что ВСУ нанесли удар по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом его спросили на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает «РБК-Украина».

«Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть длинные [крылатые ракеты] „Нептуны“, и не один, и теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать», — заявил президент Украины.

По информации «РБК-Украина», ночь 19 ноября украинские военные атаковали склад боеприпасов возле города Карачев Брянской области с помощью ракет ATACMS. Таким образом, ВСУ впервые применили американские дальнобойные ракеты для удара по территории России. В Генштабе ВСУ этого не подтвердили.

Вскоре Минобороны России объявило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области.

17 ноября американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS по целям на территории России.

Читайте также

Война Тысячный день. Возможно, Украина впервые нанесла удар ракетами ATACMS по территории России (и не по Курской области, как можно было предположить)

Читайте также

Война Тысячный день. Возможно, Украина впервые нанесла удар ракетами ATACMS по территории России (и не по Курской области, как можно было предположить)