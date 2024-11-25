В телеграме появились видео атаки ракетами ATACMS в районе аэродрома под Курском. Минобороны России утверждает, что все ракеты были сбиты

В ночь на 25 ноября Украина вновь нанесла удар ракетами ATACMS по Курской области, утверждают российские «военкоры».

Близкий к Минобороны телеграм-канал Fighterbomber написал, что ВСУ ударили восемью ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области. Что было целью удара, по его словам, неясно, поскольку «авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно».

Вскоре видео ударов появились в телеграм-каналах. Украинский проект «КіберБорошно» геолоцировал кадры и сделал вывод, что удары пришлись по аэродрому Курск Восточный, где расположена авиабаза Халино — это примерно в 10 километрах от Курска.

Еще как минимум два удара кассетными боеприпасами видно в месте, откуда до этого были запущены ракеты-перехватчики системы ПВО. Всего на кадрах можно увидеть прилеты минимум пяти ракет ATACMS с кассетной частью.

Место съемки одного из видео, как убедилась «Медуза», находится у супермаркета «Европа» на окраине Курска у аэродрома Халино.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» пишет, что ракеты атаковали «тот самый аэродром Халино в Курской области, где ударными темпами ведется строительство железобетонных укрытий для авиации». Он также утверждает, что в связи с угрозой ракетных ударов авиацию с российских приграничных аэродромов перебазировали вглубь.

О том, что на аэродроме были построены новые укрытия для самолетов, спустя неделю после разрешения Джо Байдена применять ракеты ATACMS сообщал проект Frontelligence Insight, изучивший спутниковые снимки.

Минобороны России в своей ежедневной сводке 25 ноября заявило, что средства ПВО сбили восемь баллистических ракет, не уточняя ни регион, где они были сбиты, ни их тип. Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром 25 ноября написал о семи сбитых украинских ракетах.

Fighterbomber пишет, что средства ПВО «по семи [ракетам] отработали», но уточняет, что «отработали не всегда равно сбили».