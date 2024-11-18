Украинский военный на территории Чернобыльской АЭС John Moore / Getty Images

13 ноября британская газета The Times опубликовала материал о докладе, подготовленном для министерства обороны Украины. В нем, в частности, говорилось, что Киев «может создать простейшую атомную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи», которую США оказывают Украине. Речь в документе шла об устройстве из плутония по технологии, аналогичной бомбе «Толстяк» («Fat Man»). В августе 1945 года США сбросили ее на японский город Нагасаки. Согласно докладу, бомба будет иметь мощность примерно в одну десятую от мощности «Толстяка», что позволит «уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточенные военные, промышленные или логистические объекты». В МИД Украины после появления публикации The Times заявили, что Киев «не владеет, не разрабатывает и не намерен создавать ядерное оружие». Англоязычная «Медуза» поговорила с Марьяной Буджерин, старшим научным сотрудником проекта управления атомом при гарвардском Центре Белфера, о том, есть ли у Украины возможности по созданию атомной бомбы.

Марьяна Буджерин

Откуда у Украины плутоний для создания атомной бомбы

В докладе, на который ссылалась The Times, говорится, что Украина может быстро создать устройство из плутония по технологии, аналогичной бомбе «Толстяк» (Fat Man), которую США сбросили на японский город Нагасаки в августе 1945 года. Марьяна Буджерин отмечает, что у Украины действительно есть тонны отработанного топлива на Чернобыльской АЭС, которое содержит плутоний. Оно хранилось в резервуарах после того, как все реакторы станции были остановлены, и продолжает находиться в зоне отчуждения.

Может ли Украина использовать его для создания бомбы

По словам Буджерин, есть мнение, что для извлечения плутония из отработанного топлива Украине необходимо создать «огромную промышленную установку». Это, в частности, отмечал эксперт по проблемам разоружения Павел Подвиг, который писал, что для извлечения плутония «нужен перерабатывающий завод, которого у Украины нет».

«Это необязательно. Все это делается в исследовательских целях в Институте ядерных исследований в Киеве. Существует лаборатория с горячими камерами, которая может выделять крошечные частицы плутония. <…> Теоретически, если вы запустите эту установку в круглосуточном режиме и будете использовать эти горячие камеры для выделения плутония, вы, возможно, сможете получить до девяти килограммов», — пояснила Буджерин, добавив, что, согласно неофициальным оценкам министерства энергетики США, создать ядерное оружие возможно, используя всего четыре килограмма плутония.

Можно ли создать бомбу за несколько месяцев

«Итак, через несколько месяцев вы получите свои девять килограммов плутония, и что дальше? Давайте предположим, что в Украине сохранились инженерные и радиохимические знания, а также есть физики, которые могли бы быть задействованы в срочной программе по созданию такой боеголовки. <…> Идея [создания такого оружия] заключается в том, чтобы сделать его максимально эффективными с помощью имеющихся у вас ядерных материалов. И это требует действительно точной инженерной разработки, чтобы настроить реакцию таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от имеющегося у вас ядерного материала. Предположительно, вы сможете сделать это в течение нескольких месяцев или года. Но есть большое „если“. Это „если“ состоит в том, что Украина могла бы выделять плутоний — например, в киевском Институте ядерных исследований — при условии, что этот институт, расположенный прямо в центре города, окруженный гражданскими зданиями, не подвергался бомбардировкам, как институт в Харькове (речь про Харьковский физико-технический институт — прим. „Медузы“). Русские точно знают, что это за объект и каковы его возможности», — отметила Буджерин.

Она предположила, что Украина смогла бы использовать опыт и инженерные разработки для того, чтобы за несколько месяцев сделать бомбу типа «Толстяка».

«Но что вы будете делать в 2024 году с бомбой типа „Толстяк“? Это гравитационная бомба. Это огромная штука, которую погрузили на самолет. Самолет должен был пролететь над Нагасаки, открыть люк и сбросить эту чертову штуку прямо на цель. <…> Это не то, что можно прикрепить к ракете», — рассказала она.

Можно ли скрыть процесс создания атомной бомбы

По словам Буджерин, Иран разместил часть центрифуг для обогащения урана под землей, но такой крупномасштабный объект все равно невозможно спрятать. «Вы увидите его со спутников. Вы увидите эти большие инженерные сооружения», — отмечает эксперт. Она пояснила, что только одна центрифуга — это цилиндр размером с человека.

«После того как вы заберете обогащенный уран из центрифуг, вам все равно понадобится отдельный завод, чтобы перевести его в металлическую форму. <…> Урана для одной бомбы нужно 23 килограмма — это значительное количество. Но плутония нужно всего девять килограммов. А затем вам еще понадобится система запуска ядерной цепной реакции для взрыва, будь то устройство типа , или что-то другое. Это также означает, что помимо ядерного материала вам понадобится еще много компонентов. Это не что-то невозможное. Северная Корея разобралась с этим, Пакистан, у Ирана есть проект бомбы — и это не те страны, которые мы считаем сверхтехнологически развитыми. Но им потребовалось время и множество проб и ошибок, а это то, что обязательно есть у Украины», — заявила Буджерин.

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