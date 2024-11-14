Министерство иностранных дел Украины прокомментировало публикацию британской газеты The Times, в которой утверждалось, что «Киев может быстро создать простейшее оружие, подобное тому, что было сброшено на Нагасаки в 1945 году».

«Украина придерживается ; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для ее мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях», — заявил представитель МИД Георгий Тихий вечером 13 ноября.

Британская газета The Times 13 ноября рассказала о докладе, подготовленном для министерства обороны Украины. В нем сказано, что Киев «может создать простейшую атомную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи США». Доклад подготовил Центр исследований армии, конверсии и разоружения, влиятельный украинский военный аналитический центр.

В документе, который процитировала газета, говорится, что Украина может быстро создать устройство из плутония по технологии, аналогичной бомбе «Толстяк» («Fat Man»), которую США сбросили на японский город Нагасаки в августе 1945 года. «Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, 80 лет спустя не было бы сложной задачей», говорится в докладе.

В документе отмечается, что созданная бомба будет иметь мощность примерно в одну десятую от мощности «Толстяка». «Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточенные военные, промышленные или логистические объекты. Точная мощность ядерного заряда будет непредсказуемой, поскольку в ней будут использоваться различные изотопы плутония», — считает один из авторов доклада, заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.

Эксперт по проблемам разоружения Павел Подвиг назвал публикацию The Times «полным безумием». «Судя по всему, аргумент состоит в том, что у Украины есть семь тонн плутония, который она может использовать для создания „сотен видов оружия“. Однако весь этот плутоний находится в отработанном топливе. Чтобы его извлечь, нужен перерабатывающий завод, которого у Украины нет», — заявил Подвиг.

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