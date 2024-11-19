Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Документ опубликован на портале правовой информации 19 ноября. Указ вступил в силу.

Обновленная доктрина предполагает, что основанием для нанесения ядерного удара может стать «агрессия против РФ и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что обновленная доктрина «опубликована своевременно». Так он ответил на вопрос о связи публикации ядерной доктрины и тем, что США разрешили ВСУ наносить удары американскими ракетами вглубь территории РФ, пишет «Интерфакс».

«Соотвествующие поручения президента были даны заблаговременно. Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений», — сказал Песков.

Владимир Путин предложил обновить доктрину ядерного сдерживания на заседании Совбеза РФ 25 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что изменения нужно рассматривать как «определенный сигнал» для Запада. «Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», — заявил Песков.

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России через два дня после того, как президент США Джо Байден 17 ноября разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Зачем Россия изменила ядерную доктрину

В Кремле заявили, что обновление ядерной доктрины — это «сигнал» для Запада. В чем смысл этого «сигнала»? Путин продолжает заниматься «ядерным шантажом»? Отвечает эксперт по проблемам разоружения Павел Подвиг

Зачем Россия изменила ядерную доктрину

В Кремле заявили, что обновление ядерной доктрины — это «сигнал» для Запада. В чем смысл этого «сигнала»? Путин продолжает заниматься «ядерным шантажом»? Отвечает эксперт по проблемам разоружения Павел Подвиг