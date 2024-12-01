Война Тысяча двенадцатый день. В Украине повысили налоги, ввели «тысячу Зеленского» для поддержки граждан зимой и изменили порядок бронирования от мобилизации

Занятия гимнастикой в спортивном центре «Сёгун» во время отключения электроэнергии в Киеве, 29 ноября 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

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Украина

«Тысяча Зеленского», бронь от мобилизации и повышение налогов

С 1 декабря 2024 года в Украине вступили в силу ряд законодательных изменений: поменялся порядок бронирования от мобилизации, повысились налоговые сборы на войну, а также заработала программа зимней поддержки граждан, известная как «тысяча Зеленского». Краткий обзор нововведений опубликовало издание «РБК-Украина».

Поправки в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения Верховная Рада приняла еще 10 октября. Владимир Зеленский подписал соответствующий закон № 4015 о повышении налогов для граждан Украины 28 ноября.

В новом законе предусмотрен повышенный военный сбор. Он был введен еще в августе 2014 года как временная мера для финансирования оборонных потребностей Украины. Все это время он составлял 1,5% от зарплат служащих или доходов предпринимателей и не распространялся на социальные выплаты, такие как пенсии и стипендии.

С 1 декабря 2024 года военный сбор в Украине увеличен до 5% — он будет направляться через специальный фонд исключительно на финансирование ВСУ. Таким образом, с зарплат служащих в качестве налогов будут удерживать 23% (18% НДФЛ + 5% ВС). Для военнослужащих и сотрудников силовых структур ставка военного сбора оставлена на уровне 1,5%.

Физические лица-предприниматели (ФОП), пользующиеся упрощенной схемой налогообложения, обязаны ежемесячно выплачивать военный сбор авансом в размере 10% от минимальной заработной платы — то есть 800 гривен. Юридические лица и ФОП, относящиеся к третьей группе налогообложения, должны оплачивать военный сбор поквартально. Он составит 1% от доходов.

За несвоевременную или неполную уплату военного сбора полагаются штрафы — 50% от суммы ВС для ФОП — 400 гривен.

Повышение военного сбора, согласно закону, будет действовать до конца того года, в котором в Украине упразднят военное положение. По прогнозам правительства Украины, в 2025 году налоговые изменения должны обеспечить дополнительные финансовые поступления в бюджет в размере 140 миллиардов гривен.

Программу «Зимова єПідтримка» (она же «тысяча Зеленского») инициировал президент Украины в качестве социальной поддержки граждан в сложный зимний период, когда в стране могут возникнуть массовые отключения электроэнергии из-за российских бомбардировок.

С декабря по февраль граждане Украины могут подать заявку на получение помощи от государства в размере 1 000 гривен. Это можно сделать как онлайн через приложение «Дія», так и лично через «Укрпочту» или местные банки. Средства будут зачислены в течение десяти дней после подачи заявки на специальный счет и карточку «Национальный кэшбек».

Деньги по программе «єПідтримка» можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, транспортные расходы, а также благотворительность и донаты ВСУ. Воспользоваться средствами можно до 31 декабря 2025 года.

На проект зимней поддержки правительство Украины направило пять миллиардов гривен.

Новый порядок бронирования от мобилизации, вступивший в силу с 1 декабря, теперь будет целиком проводится в электронном формате через приложение «Дія».

В правила добавились новые критерии для получения статуса критически важного предприятия, которое может давать отсрочку своим сотрудникам от призыва в ВСУ. Предприятие должно соответствовать минимум трем из восьми критериев. Среди них, например, выплата налогов и сборов в размере более 1,5 миллиона евро в год, поступления в иностранной валюте в размере более 32 миллионов евро в год, стратегическое или важное значение для экономики.

К ним добавляются два дополнительных обязательных критерия. Первое: у предприятий не должно быть долгов по уплате налогов. Второе: средняя зарплата на частном предприятии за последний квартал и зарплата бронируемого сотрудника должна быть не ниже 20 тысяч гривен.

Все критически важные предприятия обязаны подтвердить свой статус и подать списки бронируемых работников до 28 февраля 2025 года.

Обязательные требования к военнообязанным работникам для получения брони следующие:

состоять на воинском учете;

быть официально трудоустроенным на критически важном предприятии;

получать зарплату не менее 20 тысяч гривен в месяц;

уточнить военно-учетные данные;

не находиться в розыске.

Как и прежде, 100-процентному бронированию от призыва подлежат государственные служащие категории «А», руководство областных и районных организаций, главы областных, районных, сельских, поселковых советов и мэры; работники критически важных предприятий ТЭК, технические работники операторов мобильной связи и интернета, работники представительств международных организаций. 50-процентному бронированию от призыва подлежат служащие на должностях категорий «Б» и «В», сотрудники полиции, прокуратуры, других силовых ведомств, а также органов местного самоуправления.

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимная читательница, Белгород. Война пришла ко мне в самые лучшие недели моей жизни, когда я нашла свою любимую работу. С тех пор я не была счастлива. Сначала я переживала за своих близких в Украине. Стресс, который я испытывала, был дикий, очухалась я только спустя полгода, когда они смогли выехать за границу.

Дальше начался стресс в результате обстрела Белгорода. 30 декабря [2023 года], первые страшные жертвы в моем городе, постоянные обстрелы, бессонные ночи, сирены и переезд. Я успела переехать в Суджу к родным и пожить у них три месяца. А дальше война пришла в мое село. Моя семья не выехала. У них нет связи, воды, света и тепла. Постоянные фотографии разбитых домов из моего села. С тех пор я мало что о них знаю. Один раз передали привет через знакомых.

Кажется, я теряю всех вокруг. Я чувствую себя дико одиноко в этом дерьме. Я уже даже перестала переживать, я просто жду конец этой ****** войне. Помогает только работа.

Артем, Москва (об использовании «Орешника»). Очередное бряцание оружием, мол, смотрите, какие мы сильные! А на самом деле это слабость. Мне тренер на боксе говорил: кто первый ударил, тот всегда не прав. Сила не в том, чтобы избить кого-то, а в том, что, обладая силой, уйти от драки. <…>

Честно?! Реально страшно. И я не понимаю одного: почему у меня нет врагов, я всех люблю, и при этом я для кого-то враг и меня хотят уничтожить? <…>

Сложно быть эмпатичным человеком в нашем мире. Порой действительно задумываешься о билете на другую планету. Весь мир построен на крови и убийствах, а мы это [победы в войнах] еще [и] отмечаем праздниками и ставим [военным] памятники. Неудивительно, что это все повторяется.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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