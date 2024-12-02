В Минобороны РФ рассказали о подготовке в полках резерва 300 тысяч контрактников для участия в войне в Украине

Более 300 тысяч человек прошли обучение в полках резерва, готовящих контрактников для участия в войне в Украине. Об этом говорится в статье начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Ивана Бувальцева, она опубликована в журнале «Красная звезда».

Из статьи до конца не ясно, за какой срок подготовлено такое количество военнослужащих. Вероятно, речь идет только про 2024 год, так как статья начинается со слов о том, на что в нынешнем году была направлена боевая подготовка.

«Созданная система подготовки доказала свою эффективность. Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции ( ). Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обу­чили свыше 300 тысяч военнослужащих», — заявил Бувальцев.

В октябре 2023 года возглавлявший тогда Минобороны Сергей Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков, пополняемых контрактниками, для каждой группировки войск на войне в Украине. «На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», — утверждал министр. Позже Шойгу уточнил, что в Вооруженных силах России пересмотрены подходы по формированию резервов, теперь резервный полк есть в каждой армии. Он также сообщал, что только в 2023 году более 335 тысяч человек отправились служить по контракту и в добровольческие формирования.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев летом 2024 года говорил, что с начала года контракты на военную службу заключили почти 200 тысяч человек.

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