Источник Reuters в Генштабе ВСУ: Украина потеряла около 40% территории в Курской области, захваченной в начале наступления

Украина потеряла в Курской области более 40% территории, захваченной в начале вторжения в августе, сообщил высокопоставленный источник Reuters в Генштабе ВСУ.

По словам собеседника агентства, максимально Украина контролировала около 1376 квадратных километров. Однако по мере того, как российские войска усиливали контратаки, эта территория стала меньше, и теперь, по подсчетам источника Reuters, составляет около 800 квадратных километров.

«Мы будем удерживать эту территорию так долго, как это будет целесообразно с военной точки зрения», — добавил собеседник агентства. Он также оценил численность российских войск в Курской области — по его словам, с тех пор как ВСУ зашли в регион, Россия развернула там около 59 тысяч солдат.

По подсчетам «Медузы», к середине ноября Украина контролировала около 650 квадратных километров в Курской области.

ВСУ зашли в Курскую область 6 августа. В начале наступления украинские власти не комментировали напрямую действия военных. 12 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании ставки доложил Зеленскому, что «на эту минуту под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации». На конец августа, по словам Сырского, под контролем ВСУ в Курской области было уже почти 1300 квадратных километров.

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