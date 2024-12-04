Бар в Киеве во время аварийного отключения электричества, 3 декабря 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Трампу предложили три варианта окончания российско-украинской войны. Все они исключают вступление Украины в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп, обещавший в случае возвращения в Белый дом закончить российско-украинскую войну за 24 часа, еще не собрал рабочую группу для разработки мирного плана, заявляют источники агентства Reuters. Но его советники представили три основных предложения по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Кит Келлог, претендующий на пост спецпосланника США по Украине и России, предложил план о прекращении огня на основе «имеющейся линии фронта». Он считает, что США должны пригрозить Украине лишением военной помощи, а России, наоборот, увеличением американской поддержки Киева, если стороны не начнут переговоры о мире.

Второй план — от вице-президента Джея Ди Вэнса — подразумевает создание демилитаризованной зоны на существующей линии фронта, которая должна быть «сильно укреплена» для предотвращения дальнейших вторжений России. В свою очередь директор национальной разведки Ричард Гренелл предлагает создать на востоке Украины «автономные регионы».

Все три плана сходятся в одном — вопрос о членстве Украины в НАТО должен быть исключен из текущей повестки. Это напрямую противоречит «плану победы» Владимира Зеленского, в котором приглашение Украины в НАТО заявлено первым пунктом.

На днях Зеленский говорил о том, что «горячую фазу» войны можно завершить, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята «под зонтик НАТО». Позже он уточнил, что Украину невозможно пригласить в военный альянс частично, без оккупированных территорий.

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Россия

Замминистра обороны (племянница Путина Анна Цивилева) заявила, что в Минобороны поступило 48 тысяч заявок на ДНК-тесты для поиска пропавших без вести на войне

Министерство обороны РФ получило 48 тысяч заявок на проведение экспертизы ДНК от родственников российских военных, пропавших без вести на войне в Украине. Об этом заявила на круглом столе в Госдуме замминистра обороны, глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, приходящаяся двоюродной племянницей Владимиру Путину.

На это высказывание обратил внимание подписчик телеграм-канала Astra, сохранивший и приславший журналистам запись трансляции мероприятия. Круглый стол, посвященный «мерам социальной поддержки участников и их семей», прошел в Госдуме 26 ноября. Его транслировали в прямом эфире на сайте парламента, однако видеозапись по итогам в открытый доступ не выкладывали.

На опубликованном в СМИ фрагменте Цивилева среди прочего говорит: «Я уже сказала, у родственников ДНК мы берем, они сдают бесплатно. У них принимает это МВД — абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также в свою базу вносит, всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч».

После этих слов глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов попросил собравшихся нигде не называть эту цифру, поскольку это «закрытая информация».

«Один момент, коллеги. Вот здесь вот Анна Евгеньевна цифры называла, в том числе и без вести отсутствующих. Я убедительно прошу, вы этими цифрами нигде не фигурируйте. Это такая закрытая информация, достаточно чувствительная. И вот когда будем документы составлять итоговые, тоже чтобы эти цифры нигде не были», — сказал депутат.

На это Цивилева ответила, что назвала именно число обращений родственников, а не статистику пропавших без вести. «Многих они [родственники] найдут», — добавила она.

Как отмечает Astra, журналисты ранее получали жалобы на то, что бесплатно сдать ДНК-тесты могут только родственники военных, официально признанных пропавшими без вести. Но такая практика действует не во всех регионах РФ.

По данным издания «Верстка», в 2024 году российские регионы потратили 182,9 миллиона рублей на закупку реагентов и оборудования для установления личности неопознанных тел, в том числе участников войны в Украине. Эта сумма выросла почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Подобные закупки проводились как минимум в 18 российских регионах, большинство из которых являются лидерами по числу погибших на войне, подсчитало издание.

Минобороны РФ официально не раскрывает данные о погибших, раненых и пропавших без вести военнослужащих на войне в Украине. Издания «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» вместе с командой волонтеров по открытым источникам установили имена как минимум 80 973 военных РФ, которые погибли на российско-украинской войне с начала боевых действий в феврале 2022 года.

Украина

Мэр украинского города Днепропрудное Евгений Матвеев погиб в российском плену

О гибели Евгения Матвеева сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров. Российская армия захватила город Днепропрудное в начале полномасштабного вторжения в Украину. Тогда же военные РФ похитили мэра города. Матвеев провел в российском плену два года и восемь месяцев. Тело мэра вернули в Украину в ходе последнего обмена в конце ноября, когда Россия передала Украине 502 тела убитых.

«Евгений Сергеевич был настоящим патриотом, не безразличным к судьбе своей страны и своей общины. Всегда работал с людьми и ради людей, слышал и помогал каждому, кто в этом нуждался. Был волевым и принципиальным. Во время оккупации не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности общины, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал», — пишет Федоров.

Война глазами читателей «Медузы»

Наталия (Одесса). Для нашей семьи война началась в 2014 году. Уезжали дней на 10-15, а оказалось, навсегда. Жизнь на новом месте начинали с нуля, так как имущество осталось на оккупированной территории. Но нашли в себе силы организовать свою жизнь, хотя травма осталась навсегда.

В 2022 году приняли решение не уезжать. Мы не хотим жить с протянутой рукой в чужом государстве, искать работу где-то. Здесь тоже можно себя реализовать, прилагай усилия!

Помню, в 2014 году присматривали жилье в Италии. Прекрасное место, прекрасные люди, солнце и море, мы залюбовались розами около одного дома. Сидящий рядом старик нас спросил, почему мы оставили Родину? И сказал: у нас тоже были войны, были хунты, разрушали дома, а мы отстраивали их и сажали розы.

Мне стало стыдно. Я эти слова запомнила навсегда, поэтому я пройду со своей страной этот путь, буду восстанавливать дома и сажать розы.

А лозунг «Не забудем — не простим», которым увешана вся оккупированная территория, не христианский. Надо учиться жить в мире даже с грузом памяти. То, что мы читаем ваше издание — тому подтверждение.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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Война Тысяча четырнадцатый день. НАТО пока не готово пригласить Украину в альянс. Киев не согласен на другие «суррогаты»

Что происходило 3 декабря

Война Тысяча четырнадцатый день. НАТО пока не готово пригласить Украину в альянс. Киев не согласен на другие «суррогаты»