«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 80 тысяч российских военных в Украине. Больше половины из них не были связаны с армией до начала войны

«Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» вместе с командой волонтеров к 29 ноября установили имена 80 973 военных РФ, которые погибли на российско-украинской войне с начала боевых действий в феврале 2022 года.

Больше половины погибших (52% от общего числа потерь) не были связаны с армией РФ на момент полномасштабного российского вторжения в Украину. К этой категории журналисты и волонтеры отнесли тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ после начала войны. В обновленной сводке они зафиксировали, что «стремительный рост потерь» среди военнослужащих-добровольцев продолжается.

«Их доля в общем массиве продолжает расти и сейчас составляет 22% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны», — говорится в сводке «Русской службы Би-би-си». Многие добровольцы гибнут в течение двух-четырех недель после отправки на фронт.

Для сравнения издание приводит данные по подтвержденным потерям среди этой категории российских военных на ноябрь 2023 года. Тогда добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь.

«Реальное число людей, пришедших в армию с гражданки уже после начала вторжения и погибших на фронте, гораздо выше, поскольку мы не смогли точно определить, как именно попали на фронт 28% установленных нами погибших», — пишет «Русская служба Би-би-си».

В свою очередь доля осужденных, которых завербовали на войну в колониях, снижается. В ноябре 2023 года они составляли 26% всех потерь, а сейчас -18%. При этом подразделения, составленные из заключенных, по-прежнему находятся на передовой и «забирают на себя часть боевой нагрузки», говорится в сводке.

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» при помощи команды волонтеров с первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину ведут подсчет сообщений о гибели российских военных в СМИ, на сайтах органов власти или в соцсетях. В подсчете не учитываются потери военных формирований самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Журналисты подчеркивают, что реальные потери армии РФ в российско-украинской войне больше, поскольку не все сообщения о гибели российских военных попадают в открытые источники.

В начале июля «Медуза» и «Медиазона» опубликовали исследование, в котором оценили общее количество погибших российские военнослужащих с помощью математических методов и данных избыточной смертности. Авторы исследования пришли к выводу, что за два с половиной года войны в Украине погибли около 120 тысяч российских военных.

Исследование «Медузы» и «Медиазоны»

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны

Исследование «Медузы» и «Медиазоны»

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны