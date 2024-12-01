Зеленский: Украина не может быть приглашена в НАТО по частям

Лучшими гарантиями безопасности для Украины остаются членство в Евросоюзе и НАТО, но страну невозможно пригласить в военный альянс частично, без оккупированных территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с новым главой Европейского совета Антониу Коштой.

Президент Украины подчеркнул, что Киев никогда юридически не признает российскую оккупацию своих территорий. «Мы не признаем эти земли российскими. Это наши земли, это наши люди. Временно оккупированные части Украины. Безусловно, все это вернется. Безусловно, очень хотелось бы, чтобы большинство вернулось дипломатическим путей. Я не уверен, что Путин это понимает, но хочу , чтобы цивилизованный мир в большинстве своем это понимал», — цитирует слова Зеленского «Суспільне».

В случае присоединения к НАТО, продолжил президент, приглашение вступить в альянс должна получить вся Украина, а не только какая-то ее часть.

«Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории, не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий» , — сказал Зеленский.

Однако, добавил он, Киев отдает себе отчет, что договора НАТО не может действовать во время войны на всей территории Украины, «потому что страны-члены альянса против рисков привлечения их в войну». «Украина никогда никого не привлекала в эту войну. Я имею в виду армии членов НАТО», — отметил Зеленский.

Накануне в интервью Sky News президент Украины заявлял, что «горячую фазу» войны с Россией можно завершить, если контролируемая Киевом украинская территория страны будет взята «под зонтик НАТО». Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что одним из планов избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может стать согласие оставить часть украинских территорий под контролем России в обмен на вступление Украины в НАТО.