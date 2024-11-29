В Украину вернули тела 502 погибших военных

В результате репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 502 военнослужащих ВСУ, погибших в ходе российско-украинской войны, сообщил Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину вернули 397 солдат ВСУ, погибших на донецком направлении, 24 военнослужащих с луганского направления, 64 — с запорожского направления, а также 17 тел погибших из моргов на территории России.

Российские власти официально об обмене пока не сообщали. Z-канал «Военный осведомитель» пишет, что из Украины удалось вернуть 48 тел российских военных. «Военкор» Александр Коц утверждает, что в Россию вернули тела 52 солдат.

В прошлый раз обмен телами погибших военных между Россией и Украиной прошел 8 ноября. Тогда в украинской стороне передали 563 тела погибших военнослужащих, российской — 37 тел.