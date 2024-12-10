Война Тысяча двадцать первый день. «Прорыв» российских войск в Сумскую область, которого не было. США убеждают Украину снизить возраст мобилизации

Покровск, Донецкая область, который с августа пытаются захватить войска РФ. 6 декабря 2024 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, 10 декабря сообщил, что войска РФ захватили около двух квадратных километров территории Сумской области вблизи села Александрия в ходе наступления со стороны Плехово в Курской области, контроль над которым вернула Россия.

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что никакого «прорыва» российских войск на территорию региона не было. «Сообщения о пересечении границы, которые распространяют в медиаресурсах, — вражеская дезинформация, не соответствующая действительности. Пока никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая», — говорится в его заявлении, опубликованном в телеграм-канале Сумской ОВА. «Просим граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на манипуляции врага, который пытается расшатать ситуацию на Сумщине!» — подчеркнула областная администрация.

О том, что информация о «прорыве в Сумской области» не соответствует действительности, заявили и в Госпогранслужбе Украины. Представитель ведомства Андрей Демченко в эфире канала «Киев 24» сообщил, что пока не было зафиксировано никаких боевых действий в указанной местности, пишет «РБК-Украина».

Отдел «Разбор» «Медузы» напоминает, в свою очередь, что российские и украинские войска неоднократно пересекали границу на многих участках в Харьковской, Сумской, Черниговской, Курской и Белгородской областях. Так, в ноябре российские войска заняли село Муравье у границы в Черниговской области. Однако, кроме больших наступлений ВС РФ в Харьковской области в мае 2024 года и ВСУ в Курской области в августе, это не приводило к захвату больших участков территории. Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии «РБК-Украина» также предположил, что, возможно, речь шла о попытке зайти на территорию Сумской области отдельных диверсионно-разведывательных групп. «Это что-то такое несущественное», — сказал он.

Россия

Война разрушает российскую экономику, но чиновники убеждают Путина, что все хорошо. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России замедляется, а зампред ВТБ Дмитрий Пьянов попросил Деда Мороза и Снегурочку объяснить, «каким путем мы будем двигаться к цели по инфляции 4%». Курс рубля продолжает падать. При этом заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ЦБ «не разделяет мнения», что нужно активнее проводить валютные интервенции для его стабилизации, а не повышать ключевую ставку в борьбе с инфляцией. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в российской экономике, заявил, что «оснований для паники нет».

В новом эпизоде подкаста «Вид на Кремль» Александра Прокопенко и Андрей Перцев рассказывают, кто сейчас определяет экономическую политику в России и как связаны война и коммунальный коллапс.

Послушайте его на «Медузе»

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Мир

Белый дом «дал понять» Киеву, что вооружит и обучит новобранцев, если в Украине будет снижен возраст мобилизации, заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге. «У нас были беседы с правительством Украины о ситуации с безопасностью на востоке [страны]. В конечном счете решения о составе военных сил украинцы должны принять сами. Мы ясно дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в борьбе, мы и наши союзники будем готовы оснастить эти силы и научить их вступать в бой», — сказал Миллер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России. «Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», — подчеркнул он. Целью помощи западных союзников Украине должно быть «сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах», подчеркнул он.

Что известно о планах отправлять молодежь на фронт

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Война глазами читателей «Медузы»

Дмитрий (Хабаровск) Мы были в шоке. В прострации. Просто в ужасе от этого. Потом начали «привыкать»… Кто-то поменял свое мнение на другое. У кого-то «шок» прошел. Удивляют комментарии Зеленского и ребят из Украины в ваших статьях/письмах: «Один раз спросил: а что ты сделала для того, чтобы твой брат жил?» Ну пусть приедет к нам в Москву на Красную площадь и сделает что-нибудь. Путину лично скажет это в глаза. А то мы все боимся, держимся за свои работы, ипотеки, детьми (у меня четверо) прикрываемся… мол, мы трусы… Конечно, трусы. А они не трусы? Что же не приедут. Не поднимут плакат в центре Москвы. Или в аэропорту в Москве в самолете что не кричат, что они самые храбрые… Бред такой… Алексей Горинов для нас герой. Самый смелый человек, как Алексей Навальный. А мы обычные люди. <…> Украина, мы плачем… мы в ужасе, шоке… и в ступоре… Украина, мы трусы… но мы не хотим такой жизни. Мы хотим МИРА…

Татьяна (Буча) Замерли. Мы все замерли. Сначала очень испугались, не могли дышать, не могли поверить. Долго привыкали, частично адаптировались, но большая часть психики просто замерла. Разве можно адаптироваться к войне? Все время ждешь, что прилетит, не можешь не ждать. Все время читаешь новости, будто можешь пропустить что-то важное, от чего зависит жизнь, вдруг не успеешь вовремя уехать, если что… Все время возвращаешься к тому, что в стране война, поправка на нее затмевает солнце.

Перед войной друзья накопили денег, сделали проект у дизайнера, а теперь нельзя сделать ремонт в квартире, хоть старый ремонт их угнетает, — война! Нельзя тратить деньги на ремонт! А вдруг нужно срочно уехать или лечить кого-то?

Нельзя жить полной жизнью — война! Много людей, которым не нравится, что кто-то смеется, танцует, слушает музыку, — у нас теперь многое «не на часи» (невовремя).

Многие ругаются из-за русского языка. Из-за разных взглядов на виденье конца войны — договор или победа…

Свет отключают — становится настолько сложнее и депрессивнее, перебежки между «Включили! Срочно моем, стираем, готовим, убираем, заряжаем, заливаем термосы, переключаем интернет!», «Выключили! Переключаем интернет, включаем лампы, сцепляем зубы и ждем»…

Желаем друг другу мирного неба каждый день и не верим в то, что говорим.

Нельзя адаптироваться к войне. Кажется, что можно, но это не так.

Потому мы только что уехали. Третий день в Европе — и будто свежим воздухом не можем надышаться. Тишина, солнце, самолеты летают, люди просто живут.

Раньше мне казалось, что у нас нет стабильности. Но оказывается, до войны она была…

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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