Греф: экономика России замедляется, есть риск стагфляции

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России показывает признаки замедления, в частности, в строительном секторе. Об этом он сказал, выступая 6 декабря в рамках Дня инвестора «Сбера», сообщает «Интерфакс».

По мнению Грефа, в экономике сложилась сложная ситуация. «Целый ряд отраслей и целый ряд заемщиков будет находиться в сложной ситуации. Банки будут в сложной ситуации. Это зависит от продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке. Такого положительного спреда не было никогда и, конечно, экономика долго так существовать не может», — заявил глава Сбербанка.

Мы видим сейчас существенные сигналы замедления экономики, в частности, в секторе строительства жилья и инвестиций в жилье . Все перегретые рынки, такие как Москва, Краснодар, Санкт-Петербург. Московская область в меньшей степени пока [показывает] падение инвестиций на ввод жилья. Но все остальные рынки, мы видим резкое давление на темпы ввода и объемы инвестиций. Поэтому рынок реагирует адекватно на это.

Герман Греф отметил, что самое главное — «не перегнуть ситуацию». «Потом возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно более тяжело. И есть, конечно, опасность в том числе», — сказал он.

Во время выступления, как пишет РБК, Греф заявил, что Сбербанк зафиксировал «исторически самые низкие запасы „матрасных“ денег». «Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты», — сказал глава Сбербанка. По его словам, за последние полгода наличные сбережения россиян сократилось примерно на 20%. Другой важной тенденцией, по словам Грефа, стало то, что жители России начали конвертировать сделанные в 2022 году большие «зеленые» запасы.

Другой государственный российский банк, ВТБ, в начале декабря сообщил, что доля наличных сбережений россиян, в том числе иностранной валюты, упала до исторического минимума. Банк связал это с ростом ставок по рублевым вкладам.

Центральный банк России в октябре установил на рекордном уровне — 21%.

Рынок жилья в России оказался перегрет после того, как власти запустили несколько программ льготной ипотеки.

о рынке жилья в России

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о рынке жилья в России

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