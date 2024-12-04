Доля наличных сбережений россиян упала до исторического минимума

Жители России по состоянию на 1 октября 2024 года имели на руках в наличной форме 15,92 триллиона рублей и иностранную валюту на 94,7 миллиарда долларов, сообщает 4 декабря РБК со ссылкой на материалы Банка России.

Зампред государственного банка ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличности в сбережениях россиян достигла минимума за все время публикации таких данных, с 2018 года.

«По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 триллиона рублей. Это исторический минимум», — сказал Горшков в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» (цитата по сообщению ВТБ).

Зампред ВТБ заявил, что до конца 2024 года доля наличных может снизиться «еще на пару процентных пунктов». По прогнозу банка, основанному на данных ЦБ РФ, в 2024-м на счета банков «перетечет» около 350 миллиардов рублей сбережений россиян. Причина — «беспрецедентно высокий уровень ставок», считает Горшков.

ВТБ прогнозирует, что по итогам года доля наличной иностранной валюты у россиян снизится на 3,2-3,5 миллиарда долларов. Как отмечает РБК, только за январь-октябрь остатки иностранной наличной валюты на руках у россиян сократились на 2,5%, или 2,5 миллиарда долларов. За весь 2023 год валютные сбережения россиян сократились на 410 миллионов долларов, или на 0,4%. Тогда сокращение валютных сбережений произошло впервые за все время ведения подобной статистики, с 2018 года.

Банк России в октябре установил на уровне 21% — это рекордное значение ставки в российской истории.

В середине ноября, согласно данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков составляла рекордные 21,56%. Предыдущий максимум — 20,51% — наблюдался вскоре после начала российско-украинской войны в марте 2022 года, когда ключевая ставка составляла 20%.

По данным ЦБ РФ, на 1 ноября 2024 года россияне хранили в банках 52,86 триллиона рублей. С начала года сбережения на счетах и депозитах выросли на 7,94 триллиона рублей, или на 17,7%.

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