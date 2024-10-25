ЦБ поднял ключевую ставку до 21%. Это абсолютный рекорд
Банк России поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 21%.
«Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — говорится в заявлении ЦБ.
Банк России не исключает, что на следующем заседании, назначенном на 20 декабря, будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.
21% — рекордное значение ключевой ставки в российской истории. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года, ЦБ поднимал ставку до 20%, что было на тот момент рекордным уровнем. Однако уже в апреле 2022-го ставка была снижена до 17%, а к сентябрю опустилась до 7,5% и продержалась на таком уровне до июля 2023 года. С конца июля 2023-го ЦБ начал повышать ставку.
Предыдущий раз Банк России повышал ключевую ставку в сентябре. Тогда ее подняли с 18 до 19%