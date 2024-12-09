Война Тысяча двадцатый день. Зеленский и Трамп говорят о мире, Путин в Кремле вручает награды за участие в войне

Украинский военный на позиции у города Курахово, наступление на который ведут войска РФ. 4 декабря 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с избранным президентом США Дональдом Трампом приглашение его страны в НАТО. «Что касается, например, приглашения в НАТО, то сложно сегодня говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме. У него нет всех этих юридических прав», — заявил Зеленский в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцом, прибывшим в Киев (здесь и далее цитаты по УНИАН). О приглашении Украины в НАТО, по словам Зеленского, он собирается говорить с Джо Байденом, «потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит». Байдену, сообщил президент Украины, он собирается позвонить в ближайшее время.

Комментируя встречу с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 8 декабря, Зеленский вновь сообщил, что на ней обсуждалась возможность прекращения огня и начала переговоров. «Когда мы говорим о заморозке конфликта, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал, что мы более, чем кто-то в мире, хотим завершения войны, и безусловно, дипломатическое завершение войны поможет сохранить больше жизней, и мы хотим этого», — сказал он. При этом президент Украины вновь подчеркнул, что власти России прекращать войну не собираются. «Путин не хочет завершения этой войны. Поэтому его надо заставить. Заставить можно, только если Украина сильна», — сказал Зеленский, подчеркнув, что его стране необходимы новые поставки оружия, включая дальнобойные системы.

Мир

Дональд Трамп также раскрыл некоторые подробности встречи с Владимиром Зеленским в Париже. По словам избранного президента США, Зеленский дал понять, что «готов к миру». «Он хочет заключить мир. Это что-то новое, — сказал Трамп в интервью New York Post. — Он хочет прекращения огня. Мы не обсуждали детали. Он считает, что пришло время».

По мнению Трампа, президент РФ Владимир Путин тоже «должен думать, что пришло время», так как он, считает избранный президент США, «проиграл». «Когда вы теряете 700 тысяч человек, пришло время», — заявил Трамп. Такую же оценку потерь росийских войск в 700 тысяч человек ранее дал глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, российские войска теряют до 1000 человек в сутки.

Оценка потерь ВС РФ от «Медузы»

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны

Оценка потерь ВС РФ от «Медузы»

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны

Экономический ущерб от войны для России глава Пентагона оценил более чем в 200 миллиардов долларов с февраля 2022 года.

Россия

Владимир Путин в Кремле вручил военнослужащим медали «Золотая звезда» по случаю Дня Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Награды получили участники войны в Украине.

Путин на церемонии вручения медали «Золотая звезда» в Кремле. 9 декабря 2024 года

Всего на церемонии, пишет государственное агентство ТАСС, собрались более 300 человек, «отличившихся особым мужеством и проявивших героизм». «Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне , их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», — заявил Путин.

Война глазами читателей «Медузы»

Дмитрий (Запорожье). Я живу в городе Запорожье, работаю преподавателем в медуниверситете и врачом в больнице. В реальность войны не верили, думали, Россия блефует, максимум ждали обострения на Донбассе. Запланировали свадьбу на апрель, выкупили тур в Хургаду. За пару дней уже знали, что будет настоящая война с самолетами и танчиками. Утром в 4 ждали «про Киев»… А потом с балкона смотрели, как выезжают соседи. Решили оставаться, поехали на работу, успокоились, получили автоматы и какую-то ясность происходящего. Три недели неопределенности, ночью по городу ездили танки — не знали, наши или русские.

Дальше ситуация была стабильно сложной, вернулись к работе, сдали автоматы. Но начались ракеты. Каждый вечер не знали, куда прилетит… Не спрячешься, сидишь как банка в тире. Привыкли даже, со временем наши научились бороться с ракетами — стало полегче. Отыграли свадьбу, через пару месяцев ресторан и отель разбомбили, такое себе ощущение. Начали как-то даже отдыхать, ездить по Украине, менять обстановку. Родилась дочка, а через месяц начали кидать . Наверное, самое ужасное, когда абсолютно беззащитен и знаешь, что оно летит куда попало. А сбежать некуда — родители, кошки, собаки. Работа здесь пока есть.

К России как к государству, несущему смерть, — невыразимая ненависть. Также к военным. Народ немного жаль, но тоже нельзя быть такими покорными, как можно вождям верить? Очевидно, война скоро закончится, перейдет в вялотекущую фазу. У военных силы на пределе, экономики загибаются. Чтобы дальше продолжать, надо, чтобы определенная часть общества вышла из зоны комфорта, а это будет уже чувствительно для власти. К правителям — презрение, это все на их совести в большей или меньшей мере, дипломатии совсем не было. Но социальных взрывов не будет, у народа нет сил сопротивляться.

России здесь не будет, 99% населения люто ненавидят, даже пенсионеры. Если в результате каких то манипуляций здесь будет российская власть — все превратится в постапокалипсис и руины. Сейчас мы живем в постоянном стрессе, страхе. Но еще больший страх — это приход сюда русских. С ними жизни не будет, это точно. Все же надежду вселяют наши военные, не унывают, много их, сильные здоровые ребята.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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