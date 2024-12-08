Война Тысяча девятнадцатый день. Трамп призвал немедленно прекратить огонь. Зеленский заявил, что на войне погибли 43 тысячи украинских и 198 тысяч российских солдат

Военнослужащие 110-й бригады сил территориальной обороны Украины на передовой в Запорожской области. 4 декабря 2024 года Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Дональд Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно прекратить огонь и начать переговоры. С этим заявлением он выступил в социальной сети Truth Social 8 декабря, комментируя падение режима сирийского президента Башара Асада.

По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией, чтобы «прекратить это безумие». «Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней так бесполезно потрачены, слишком много семей разрушены. И если так пойдет и дальше, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира [Путина]. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — заявил Трамп.

Избранный президент США выступил с заявлением о российско-украинской войне на следующий день после встречи с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Украинский лидер и избранный президент США приезжали в столицу Франции на торжественную церемонию открытия собора Парижской Богоматери после реставрации. Это был первый зарубежный визит Трампа после победы на выборах и его первая встреча с Зеленским в статусе избранного президента.

По данным Axios, изначально Трамп не хотел проводить встречу с Зеленским в Париже, а Макрон несколько дней пытался убедить избранного президента США провести переговоры с лидером Украины. В итоге решение о трехсторонней встрече было принято незадолго до ее проведения. Переговоры длились 45 минут. Источник Axios охарактеризовал их как «хорошие и плодотворные».

Зеленский, комментируя встречу, заявил, что Украине нужен «справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали». Он подчеркнул, что эту войну «не закончить просто бумажкой и несколькими подписями». Поэтому, по его словам, при обсуждении «действенного мира» между Россией и Украиной нужно прежде всего говорить «о действенных гарантиях мира».

«А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию. <…> Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, — это Америка и единство мира», — добавил президент Украины.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года», — прокомментировали заявление Трампа в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил о том, что «от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина» (в офисе Зеленского это отрицают), вспомнив указ Зеленского об отказе от переговоров с Путиным. «Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — добавил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что «Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие, в первую очередь, от стран Глобального Юга».

Россия и Украина

Трамп и Зеленский сообщили о потерях сторон в российско-украинской войне. В Кремле с этими данными не согласились

С начала полномасштабной войны между Россией и Украиной погибли 43 тысячи украинских военных. Такие данные о потерях ВСУ сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В феврале 2024 года он говорил, что с начала полномасштабной войны с Россией погибли 31 тысяча украинских военнослужащих.

«Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, которые погибли на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные», — рассказал Зеленский, комментируя встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

По словам украинского лидера, Россия потеряла 198 тысяч человек убитыми, более 550 тысяч получили ранения. «С сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении пять и даже шесть против одного у нас. Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого», — заявил Зеленский.

Данные о потерях сторон в российско-украинской войне после встречи в Париже также сообщил Трамп. Он утверждает, что около 600 тысяч российских солдат получили ранения или были убиты в войне. В свою очередь Украина «нелепо потеряла 400 тысяч солдат» и много мирных жителей. Откуда у Трампа информация о потерях, он не уточнил.

В Кремле не согласились с данными, которые сообщил Трамп. «Очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания избранного президента США.

По его словам, дальнейшее продолжение таких темпов потерь «ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации». «Однако даже все это складывающуюся для украинской армии катастрофическую ситуацию не поменяет», — добавил Песков.

Минобороны РФ официально не раскрывает данные о погибших, раненых и пропавших без вести военнослужащих на войне в Украине. К 6 декабря «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» вместе с командой волонтеров по открытым источникам установили имена как минимум 82 050 военных РФ, которые погибли с начала боевых действий в феврале 2022 года. Согласно исследованию, которое «Медуза» и «Медиазона» опубликовали в начале июля 2024-го, за два с половиной года войны в Украине погибли около 120 тысяч российских военных.

Что происходит на фронте

Российская армия пытается окружить поселок, который был форпостом обороны ВСУ в Донбассе с самого начала войны. Его захват откроет путь к наступлению в направлении Днепра Карта боев на 7 декабря

Что происходит на фронте

Российская армия пытается окружить поселок, который был форпостом обороны ВСУ в Донбассе с самого начала войны. Его захват откроет путь к наступлению в направлении Днепра Карта боев на 7 декабря

Война глазами читателей «Медузы»

Наталья (Кременчуг, Полтавская область Украины). Такое ощущение, что вечером 23 февраля 2022 года я провалилась в страшный и глубокий сон и никак не могу проснуться. В этом бесконечном сне я могу только стонать от бессилия, а сон не прерывается и рассвет не наступает. Я не могу понять, как такое стало возможным в современном мире с таким уровнем развития технологий? Как такое возможно, когда все родные по папиной линии там, в России? За эти три года с их стороны ни одного звонка с вопросом: как вы? Все родные там сделали вид, что ничего не происходит вообще! Как первобытные пещерные инстинкты возобладали над разумом человека? У меня нет ответа.

Моя жизнь разрезана на до и после. И все, что было до, как в тумане, словно придуманная история. Все, что после, — жуткая реальность, ужас, страх, отрицание, смирение и, наконец, принятие неизбежного. Радует, что я дома, есть вода, еда, тепло, электричество по графику, работа и что город далеко от линии фронта. Страшно было от прилета ракет на ТЭЦ, НПЗ, торговый центр, на ГЭС, страшно от ежедневных атак «шахедами». Страшно остаться без дома и страшно оказаться под завалами. Но ко всему привыкаешь, и наступает смирение и принятие всего, кроме человеческого безразличия и глупости.

Я не знаю, смогу ли я или мой отец, который родом из России и у которого все родные там, когда-нибудь простить их за безразличие и глупость. За то, что поверили телевизору, а не родному человеку, который пытался донести истину, рассказать правду и описать весь ужас происходящего. Я много раз писала брату и все старалась описать объективно, начиная с революции достоинства. Из его нескольких писем я поняла, что мои письма бессмысленны. У них война с НАТО по телевизору. У меня война за окном каждый день.

Я не обозлилась на родных в России, у меня просто нет ни сил, ни желания что-либо доказывать, когда и так все очевидно и когда противоположная сторона не желает знать и слышать правду.

Война научила радоваться малому и жить каждый день как последний. Все материальное потеряло какую-либо ценность и смысл. Все материальное стало незначимым и каким-то невесомым. Семья, родные, ты сам как человек и сохранение человечности, милосердия и любви к ближнему — вот самое ценное и главное. Важно оставаться на светлой стороне и верить, что темнее всего перед рассветом. И он неизбежен. Спасает понимание того, что война закончится. Когда? Когда-то. Прискорбно и горько от осознания кровавой цены, заплаченной Украиной и ее народом. Прискорбно и как-то неловко от мысли, что цена России за эту преступную войну — позор и, надеюсь, покаяние на долгие годы.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Что происходило 7 декабря

Война Тысяча восемнадцатый день. Зеленский прилетел в Париж, в Запорожье объявлен траур по погибшим в результате российского удара

Что происходило 7 декабря

Война Тысяча восемнадцатый день. Зеленский прилетел в Париж, в Запорожье объявлен траур по погибшим в результате российского удара