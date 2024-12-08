Зеленский: с начала войны погибли 43 тысячи украинских военных

С начала полномасштабной войны погибли 43 тысячи украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, которые погибли на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные», — сказал Зеленский.

Он также назвал свою оценку российских потерь. По его словам, Россия потеряла 198 тысяч человек убитыми, более 550 тысяч получили ранения.

В феврале 2024 года Зеленский говорил, что с начала полномасштабной войны с Россией погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

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