Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже, его убедил Макрон

Избранный президент США Дональд Трамп не хотел проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, президент Франции Эммануэль Макрон несколько дней пытался убедить Трампа провести встречу с Зеленским. Решение о трехсторонней встрече было принято незадолго до ее проведения.

Один из источников Axios утверждает, что встреча длилась 45 минут, он охарактеризовал ее как «хорошую и плодотворную».

Зеленский назвал «продуктивной» встречу с Дональдом Трампом и президентом Эммануэлем Макроном в Париже. Он поблагодарил Трампа за то, что тот, «как и всегда, настроен решительно». «Мы все хотим завершить эту войну как можно скорее — и справедливо», — заявил президент Украины.

На следующий день после встречи с Зеленским и Макроном Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. По его словам, Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией, чтобы «прекратить это безумие».