«Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать». Трамп призвал Путина к переговорам с Украиной

Избранный президент США Дональд Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. С таким заявлением он выступил в социальной сети Truth Social 8 декабря, комментируя правления сирийского президента Башара Асада.

«Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите. России вообще незачем было там находиться. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тысяч российских солдат получили ранения или были убиты в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно», — говорится в заявлении.

Трамп сказал, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией, чтобы «прекратить это безумие». По словам Трампа, украинские силы «нелепо потеряли 400 тысяч солдат» и много мирных жителей,

Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней так бесполезно потрачены, слишком много семей разрушены. И если так пойдет и дальше, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!

Дональд Трамп выступил с таким заявлением на следующий день после того, как провел в Париже встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник Axios сообщил, что сперва Трамп не хотел встречаться с Зеленским, но в итоге согласился. Встреча длилась 45 минут и, по словам источников, получилась «хорошей и плодотворной».

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