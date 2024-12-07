Война Тысяча восемнадцатый день. Зеленский прилетел в Париж, в Запорожье объявлен траур по погибшим в результате российского удара

Zaporizhzhia Regional Military Adm. / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

В Париж на церемонию открытия собора Парижской Богоматери, отреставрированного после произошедшего пять лет назад пожара, собрались главы государств и правительств более 40 стран. В столицу Франции прилетел и президент Украины Владимир Зеленский. В рамках визита он встретился президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом. Для Трампа это была первая встреча с Зеленским после победы на президентских выборах. Ранее Зеленский и Трамп, который в тот момент был кандидатом в президенты США, встречались в Нью-Йорке. После победы Трампа на выборах президент Украины, как сообщалось, поздравил его по телефону.

Зеленский назвал трехсторонную встречу «продуктивной». «Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно», — написал Зеленский в телеграм-канале. «Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно скорее и справедливо», — подчеркнул он.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Американские СМИ писали, что предложения по прекращению войны, которые готовят советники Трампа, исключают членство Украины в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок.

Украина

В Запорожье 7 декабря объявлен траур по погибшим в результате российского авиаудара, который войска РФ днем ранее нанесли по городу. По последним данным властей Запорожской области, в результате удара погибли 10 человек и 26 человек, в том числе дети, пострадали. «Невыразимая боль. Самые искренние соболезнования семьям погибших и раненых. Не простим», — написал глава региона Иван Федоров в своем телеграм-канале.

Kateryna Klochko / AP / Scanpix / LETA

Последствия российского удара по Запорожью «Невыразимая боль. Не простим». В Запорожье день траура по жертвам российского удара. Фотографии последствий обстрела

Война глазами читателей «Медузы»

Марат (Южный Урал) Я работаю учителем географии в сельской школе. 20 лет я детям говорил о морали, доброте, честности, будучи классным руководителем. С началом войны в нашу школу не пришел тотальный контроль, но дали понять, что есть только одно мнение, которого все должны придерживаться. Коллегу, который рассказывал о происходящем на Украине, весной 2022-го вызвали в следственный комитет и в школу приходил некто «в гражданском». Дети рассказали родителям о позиции учителя, те позвонили куда надо. Обошлось, но учитель уволился. Я разговаривал с детьми об этой ситуации, говорил им, что мой коллега открыл им душу, а они «предали» его позицию. Дети сидели, опустив головы.

За два военных года в работе поменялось много. Исчезает искренность в разговоре на острые темы. Но видно, что дети хотят об этом говорить и постоянно спрашивают. И не всегда их интерес связан с сочувствием и состраданием. Недавно один ученик на уроке «Границы России» очень резко, с использованием оскорблений начал говорить об Украине и США, когда увидел упоминание о них в задании. Его мама учитель истории. Вроде бы адекватная.

Приходится немного подстраховываться постоянно. Был нелепый случай в 7 классе, когда я использовал на уроке карту, где закрасил разные страны, в том числе Канаду, желтым, а США — синим. Пять самых крупных стран. У меня даже мысли скрытой не было, но когда я включил в нужный момент слайд, то по странному молчанию понял — что-то не то. Дети начали шептать, и я понял, что все видят флаг Украины. Объяснил им, что если б не , то никто б и не подумал подобного. Обошлось.

Из 50 моих коллег не наберется и десятка, кто поддерживал бы войну. В учительской нет разговоров на эту тему, но по активности на мероприятиях СВО-тематики, заметен формализм в отношении, нет искренности в поддержке. Правда, не сдавать деньги на нужды СВО в виде дневного заработка отказался только я и еще один мой коллега. Женщины безропотны в этом плане. Теперь подают поименные списки «сдал — не сдал». Но санкций никаких нет. Вообще, конечно, отчасти я благодарен администрации, что они у нас не рьяные.

Вот уже пять наших бывших учеников погибли, несколько сильно ранены, инвалиды. Каждому из них организовано место памяти с портретом и цветами. Школьный музей превращается в мемориал, где рядом с традиционной прялкой и гильзами от снарядов времен ВОВ стоят портреты детей, которых ты учил.

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей, судьбы которых она затронула, и без их мнений о происходящем. Расскажите нам и нашим читателям, что вы думаете о последних событиях, разворачивающихся на войне и вокруг нее. Некоторые ваши письма мы будем публиковать. А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

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Война Тысяча семнадцатый день. Российские войска подошли вплотную к южным окраинам Покровска Донецкой области

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