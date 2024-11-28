Ситуация с курсом рубля находится «в целом» под контролем, заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Астане по итогам своего визита в Казахстан.

«В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

По словам Путина, колебание курса рубля связано со многими факторами — в том числе с платежами в бюджет и ценами на нефть. Он добавил, что есть инструменты борьбы с инфляцией без увеличения ключевой ставки, но окончательные решения остаются за Центробанком.

На неделе с 25 ноября рубль начал стремительно падать: в среду, 27 ноября, его курс к доллару на внебиржевом валютном рынке Forex приближался к 115 рублям, евро преодолел планку 120 рублей. На 28 ноября Центробанк установил официальный курс на уровне 108 рублей. В последний раз на такой отметке курс рубля был в марте 2022 года.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о падении курса рубля корреспонденту Life, спросил, в какой валюте тот получает зарплату и добавил, что «львиная доля» взаиморасчетов России с Казахстаном (в этот момент Путин находился там с визитом) проходит в национальной валюте, то есть в рублях и тенге, и это вызывает «удовлетворение».

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