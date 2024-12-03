Зампред государственного ВТБ попросил Деда Мороза и Снегурочку объяснить, «каким путем мы будем двигаться к цели по инфляции 4%»

Первый заместитель председателя государственного банка ВТБ Дмитрий Пьянов написал в РБК колонку в форме письма Деду Морозу и Снегурочке, в которой попросил стабилизировать курс вместо повышения ключевой ставки, а также объяснить, как российская экономика будет двигаться к цели по инфляции.

В письме Пьянова высказано несколько пожеланий. Одно из них называется так: «Понятнее объяснить, каким путем мы будем двигаться к цели по инфляции 4% и в какой мере ЦБ учитывает риски рецессии».

По словам Пьянова, в банке рассчитывали на рост цен на 4–4,5%, но в реальности он оказался около 8,5–9%, и при таких условиях цель по инфляции «оказалась очень оптимистичной».

Вдруг так выйдет, что в 2025-м такая инфляция не станет подарком, а за стремление к ней придется заплатить большую цену в виде рецессии? Вдруг для быстрого снижения инфляции потребуется такое охлаждение экономики, что взрослые останутся без работы? Я хочу, чтобы и цены так быстро не росли, и у взрослых все хорошо было. Если горизонт достижения цели будет чуточку подальше, то будет достигнут оптимальный баланс.

Другое пожелание касается более активных действий Центробанка на валютном рынке в период повышенной волатильности курса. Зампред ВТБ пишет, что в банке «посмотрели на доллар в обменнике и обомлели».

Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку — охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться. Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает.

Еще три пожелания касаются модификации , поддержки проекта высокоскоростной железной дороги и дополнительных ресурсов для департамента банковского регулирования ЦБ.

В начале колонки Пьянов отмечает, что в банке «не обидятся», если не все пожелания из списка будут исполнены. Подписано письмо так: «Дима Пьянов из синей группы банковского детского сада».

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