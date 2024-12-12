Российские войска наступают на Часов Яр. Бойцов ВСУ, державших оборону на этом направлении, спасают в пункте стабилизации. Фотографии

Российские войска, как пишет «Медуза» в свежей сводке, смогли прорваться в центр Часова Яра с одного из плацдармов у канала Северский Донец — Донбасс. Бои идут у главной высоты к югу от Огнеупорного комбината. Одновременно ВС РФ продолжают попытки обойти Часов Яр с юга и с севера. ВСУ пытаются сдерживать российское наступление, но у них по-прежнему не хватает сил для того, чтобы остановить войска РФ, продвигающиеся сразу на нескольких направлениях. «Медуза» публикует фотографии, показывающие работу одного из пунктов стабилизации под Часовым Яром, куда доставляют раненых бойцов ВСУ.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Боец ВСУ, получивший контузию, в пункте стабилизации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под Часовым Яром. 4 декабря 2024 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Медик пункта стабилизации осматривает раненого под Часовым Яром военного. 4 декабря 2024 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Контейнеры с донорской кровью в пункте стабилизации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под Часовым Яром. 4 декабря 2024 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA