Орбан заявил, что предложил Зеленскому рождественское прекращение огня и обмен пленными, но тот предложение отверг

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня, но тот ответил отказом.

«В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые усилия для достижения мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский явно отверг и исключил это сегодня. Мы сделали все, что могли», — написал Орбан.

В соцсети X Орбан опубликовал этот пост в ответ на пост Зеленского, в котором тот раскритиковал очередные телефонные переговоры премьер-министра Венгрии с Владимиром Путиным. «Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы [Башару] Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции», — написал Зеленский.

В июле 2024 года Виктор Орбан объявил о миротворческой миссии и в ее рамках посетил Киев и Москву. Также Орбан посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и приехал к Дональду Трампу во Флориду. Власти Евросоюза раскритиковали Орбана за встречу с Путиным, заявив, что венгерский премьер не представляет интересы ЕС. Владимир Зеленский также отверг попытки Виктора Орбана выступить в качестве миротворца.

В январе 2023 года Владимир Путин объявил на 36 часов режим прекращения огня в Украине — по его словам, чтобы дать людям возможность посетить службы в церквях. К прекращению огня на Рождество призвал глава Русской православной церкви патриарх Кирилла. В офисе президента Украины инициативу Путина назвали лицемерием.

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