Президент Украины раскритиковал очередные телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном.

11 декабря премьер-министр Венгрии сообщил, что провел часовой разговор по телефону с президентом РФ. Орбан отметил, что сейчас мир переживает «самые опасные недели войны», поэтому необходимо использовать «все имеющиеся дипломатические инструменты для содействия прекращению огня и миру».

В Кремле подтвердили состоявшийся разговор Путина с Орбаном по «украинской проблематике». В пресс-релизе администрации президента РФ говорилось, что премьер Венгрии выразил заинтересованность в «политико-дипломатическом разрешении» российско-украинской войны, «в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров». «Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта», — добавили в Кремле.

Владимир Зеленский, комментируя разговор Орбана с Путиным, заявил, что переговоры о прекращении войны нельзя вести без Украины.

«Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Совершенно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужна решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не нужно играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда приносит успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины.

9 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры во Флориде с избранным президентом США Дональдом Трампом. На следующий день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Орбан в ближайшие дни продолжит свою «миротворческую миссию» по Украине. По данным СМИ, 12 декабря Орбан может встретиться в Турции с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В июле Виктор Орбан в рамках своей миротворческой миссии посетил Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Тогда власти Евросоюза раскритиковали Орбана за встречу с Путиным в Кремле, заявив, что венгерский премьер не представляет интересы ЕС, а после начала полномасштабной войны в Украине Евросовет выступает против официальных контактов между союзом и президентом РФ.

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