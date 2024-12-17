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Российская армия вышла к окраинам Покровска. Фотографии из города, который готовятся захватить ВС РФ
Источник: Meduza
Российские войска в середине декабря вышли на южные окраины Покровска. Они заняли Новопустынку и вошли в поселок Шевченко в шести километрах от города. Другая группировка давно подошла к городу с востока, писала «Медуза» в свежей сводке о боях. Можно с уверенностью сказать, что командование ВС РФ готовит типичную операцию с попыткой окружения Покровска и одновременного штурма. Первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юрий Винокуров 12 декабря говорил, что в Покровске остаются более 11 тысяч жителей. Людей пытаются эвакуировать, сообщил он, добавив, что вывозить жителей из города сложно из-за обстрелов. «Медуза» публикует фотографии из города, на который надвигаются российские войска.