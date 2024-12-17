Российская армия вышла к окраинам Покровска. Фотографии из города, который готовятся захватить ВС РФ

Российские войска в середине декабря вышли на южные окраины Покровска. Они заняли Новопустынку и вошли в поселок Шевченко в шести километрах от города. Другая группировка давно подошла к городу с востока, писала «Медуза» в свежей сводке о боях. Можно с уверенностью сказать, что командование ВС РФ готовит типичную операцию с попыткой окружения Покровска и одновременного штурма. Первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юрий Винокуров 12 декабря говорил, что в Покровске остаются более 11 тысяч жителей. Людей пытаются эвакуировать, сообщил он, добавив, что вывозить жителей из города сложно из-за обстрелов. «Медуза» публикует фотографии из города, на который надвигаются российские войска.

«Зубы дракона», которые должны замедлить продвижение техники противника, на одной из улиц Покровска. 11 декабря 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

В Покровске перебои с питьевой водой — оставшиеся в городе жители могут пополнить запасы в специально организованных администрацией пунктах. 6 декабря 2024 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Жительница Покровска отправляется в эвакуацию. 14 декабря 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Жительница Покровска 21-летняя Анна (справа) и ее мать покидают город, к которому приближаются российские войска. 14 декабря 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

До начала полномасштабной войны в Покровске жили более 60 тысяч человек. 12 декабря 2024 года Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

Жители Покровска кормят кошек на одной из улиц. 14 ноября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Танк ВСУ и автомобиль у въезда в Покровск. 12 декабря 2024 года Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA