Борис Джонсон назвал «полной чушью» версию российской пропаганды о том, что он якобы сорвал мирные переговоры между Россией и Украиной

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «полной чушью и российской пропагандой» утверждения о том, что он сорвал мирные переговоры между Украиной и Россией весной 2022 года. Об этом он сказал в беседе с The Times.

По словам Джонсона, в ходе беседы с Владимиром Зеленским после мирных переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле весной 2022 года он был «обеспокоен характером любого потенциального соглашения» и пообещал, что Великобритания поддержит Украину «на тысячу процентов».

Утверждения о том, что Джонсон сорвал мирное соглашение, появились после заявлений Давида Арахамии — лидера фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде и главы украинской делегации на переговорах с РФ. В ноябре 2023 года в интервью «1+1» Арахамия, отвечая на вопрос, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, среди прочего сказал:

Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать». И, по словам Арахамии, добавил: «Давайте будем просто воевать».

Арахамия также заявил, что Киев не стал подписывать соглашение, посчитав его уловкой, которая позволила бы российской армии восстановить силы и затем вновь продолжить боевые действия. Однако российские комментаторы сочли слова Арахамии о Джонсоне подтверждением пропагандистских теорий о том, что Киев отказался от переговоров под нажимом западных партнеров.

В частности, представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Джонсон «запретил» Киеву подписывать мирные соглашения с Россией и заявила, что «инсценировка» в Буче (так российские власти говорят об убийстве мирных жителей российскими военными — прим. «Медуза») была организована Киевом «как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс».

Что сказал Арахамия и как на это отреагировала российская пропаганда

Кремль предлагал Украине прекратить войну — в обмен на ее отказ от вступления в НАТО Это заявил Давид Арахамия — глава украинской делегации на переговорах с РФ весной 2022 года. Российской пропаганде такая версия очень понравилась

Что сказал Арахамия и как на это отреагировала российская пропаганда

Кремль предлагал Украине прекратить войну — в обмен на ее отказ от вступления в НАТО Это заявил Давид Арахамия — глава украинской делегации на переговорах с РФ весной 2022 года. Российской пропаганде такая версия очень понравилась

В беседе с The Times Арахамия отметил, что Россия намеренно исказила его слова, чтобы поддержать собственную версию, и никто из западных чиновников не мог отдавать приказы Зеленскому «ни тогда, ни сейчас». По словам Арахамии, заявление Джонсона о том, что нужно «просто воевать», было сделано в контексте консультаций Украины с западными союзниками о противостоянии российскому вторжению.

Россия и Украина вели мирные переговоры в начале полномасштабной войны. Несколько раундов переговоров прошло в Беларуси и Турции. После того как российские войска отступили от Киева, переговоры были заморожены.

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